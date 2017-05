El PSOE inicia contactos con Ciudadanos y Podemos para ver si es posible la alternativa a Cifuentes

El PSOE da un paso en la exploración de un gobierno alternativo al de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid tras el terremoto político que ha supuesto la Operación Lezo, que se ha llevado al expresidente Ignacio González a prisión por el desfalco en el Canal de Isabel II y ha costado la dimisión a Esperanza Aguirre. La organización que dirige Sara Hernández va a iniciar una ronda de contactos con Ciudadanos y Podemos para estudiar "las posibilidades del cambio" en la comunidad, según han informado fuentes socialistas a eldiario.es.

La dirección de Sara Hernández descolgará próximamente el teléfono –o bien este 2 de mayo coincidiendo con la celebración de la fiesta regional o nada más pase el puente, según fuentes de la organización– para solicitar reuniones formales con las otras dos fuerzas de la oposición para iniciar las conversaciones.

El primer interlocutor del PSOE de Madrid será Ciudadanos. La decisión de poner por delante a los de Albert Rivera se debe a que tienen "la llave" de la comunidad por el apoyo que brindan al gobierno de Cifuentes. Su cambio de opinión es necesario para que una alternativa liderada por Ángel Gabilondo pueda salir adelante.

También Podemos es imprescindible y será la segunda formación a la que el PSOE solicite una reunión. Los de Pablo Iglesias, pilotados en Madrid por el diputado y senador Ramón Espinar, se mostraron partidarios de impulsar una moción de censura en la región tras estallar la Operación Lezo. De hecho, iniciarán una consulta a las bases este martes para que se pronuncien sobre la idoneidad o no de presentarla.

El movimiento del PSOE, que se había mostrado hasta ahora abierto a la moción de censura pero con muchas cautelas, busca recuperar la iniciativa. Hernández defiende que no solo la corrupción es el motivo para buscar una alternativa, sino también el modelo social que tiene instaurado el PP en la región.

No obstante, en el partido son conscientes de la dificultad de lograr el respaldo de los de Albert Rivera. Ciudadanos se ha mostrado dispuesto a seguir sosteniendo a Cifuentes porque consideran que se está cumpliendo el acuerdo de investidura que firmaron.

PSOE y Podemos se quedan a un escaño de la mayoría absoluta que necesitan para que una moción de censura salga adelante, por eso requieren del apoyo de Ciudadanos. En la gestora del PSOE, informada de la decisión de iniciar las conversaciones, tienen muy reciente el caso de Murcia y tienen pocas expectativas en que los de Rivera respalden una moción de censura contra Cifuentes. No obstante, le forzarán a retratarse.

Además, el PSOE quiere dar un paso que le permita recuperar protagonismo. Desde que estalló la Operación Lezo se habían limitado a emplazar a Ciudadanos a una reflexión y abiertos a liderar una alternativa –entienden que le correspondería a Gabilondo por ser quien cuenta con un grupo más numeroso (37 diputados frente a los 27 de Podemos y los 17 de Ciudadanos)–.

Lo que no quieren es que se compare este movimiento con el de Iglesias en el Congreso el pasado jueves, cuando se mostró decidido a presentar una moción de censura antes de hablar con el resto de fuerzas concernidas. Los socialistas no pretenden –al menos por ahora– lanzar a Gabilondo a un debate parlamentario de estas características si no tiene asegurada la victoria. En el PSOE, la idea de impulsar una moción de censura contra Cifuentes ya se ha pensado con anterioridad, pero los emplazamientos a Ciudadanos no habían llegado a materializarse formalmente.