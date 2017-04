PSOE y Cs piden que Cosidó acuda a la comisión que investiga a Fernández Díaz

El PSOE y Ciudadanos han pedido que el ex director de la Policía Ignacio Cosido comparezca en la comisión que investiga el supuesto uso político de los medios del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, según han señalado sus diputados.

A su vez, Unidos Podemos solicitará que lo haga el ministro del Interior con el Gobierno socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, lo que apoyará ERC, además de los que consideran miembros de la "policía política".

Entre ellos, el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino; el inspector y en funciones de asesor de la cúpula policial José Ángel Fuentes Gago, o el policía José Manuel Villarejo, así como el ex secretario general del Sindicato Unificado de Policía José Manuel Sánchez Fornet.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha subrayado a la entrada de la comisión que las comparecencias de Rubalcaba, Pino y Villarejo sin claves para entender las "cloacas de nuestro país en los últimos años".

Se trata de que acudan a la Comisión de Gabriel Rufián los "fontaneros de la conspiración".

La Comisión acaba de reunirse para seguir ordenando sus trabajos y en la sesión de hoy el diputado socialista Antonio Trevín solicitará que sea Cosidó el siguiente en comparecer, después de que ya lo hayan hecho, el pasado día 5, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y el exjefe de la Oficina antifraude de Cataluña Daniel De Alfonso.

Además, Trevín expresará su "protestas más enérgica" malestar por el hecho de que su grupo no hay recibido ni uno solo de los doce bloques de información que la Comisión tenía que haberle enviado, tal y como se aprobó en una de sus sesiones, lo que, a juicio del diputado, "impide trazar una hoja de ruta coherente" en los trabajos.

En tanto no lleguen esos documentos y Cosidó dé las oportunas explicaciones, los socialistas no creen conveniente citar a más personas, que quedarían para una siguiente tanda, según ha dicho a los periodistas.

Preguntado si deben acudir los policías citados, Trevín ha dicho que tiene varias pensadas, pero hoy solo pondrán encima de la mesa la de Cosidó. El resto, será aventurado pedirlo hasta que no tenga la información solicitada, ha añadido

Una postura que, en principio, no descarta apoyar Ciudadanos, como ha señalado su diputado Luis Miguel Salvador, quien ha asegurado que su grupo intentará que la Comisión "no se convierta en un espectáculo que impida ver realmente el fondo de la misma: conocer los hechos y quienes estaba informados".

Al igual que el PSOE, Ciudadanos cree que es el Gobierno el que tiene que poner encima de la mesa los informes que debe remitir y, a partir de ahí,e ver las comparecencias siguientes "huyendo del espectáculo".

Por su parte, el diputado del PDeCAT, Sergi Miquel, ha dicho que si hoy se constata el "bloqueo de determinados partidos" a determinadas comparecencias "imprescindibles", como la de los comisarios, "sabremos que la comisión está tocada de muerte".

Desde el PP, Jose Alberto Martín-Toledano ha precisado que la posición de su partido tras las comparecencias de Fernández Díaz y De Alfonso, el origen de la comisión, las grabaciones en el despacho del exministro, "han quedado más que clarificadas".

"Ya no hay ninguna responsabilidad, no hay caso que investigar", ha insistido Martín-Toledano, que, no obstante, escuchará las propuestas de todos los grupos

Impulsada por el PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos, con el apoyo de otros grupos, la Comisión se creó a raíz de la difusión por parte del diario digital Público de las conversaciones, grabadas por no se sabe quién ni cómo, de Fernández Díaz y De Alfonso, en las que hablaban de posibles investigaciones a dirigentes de ERC y CDC implicados en el proceso soberanista.