El PSOE también quiere que el Debate sobre el estado de la Nación se celebre en las próximas semanas

Fuentes socialistas han explicado a Europa Press que aunque este debate no está expresamente regulado en el Reglamento del Congreso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe mantener la tradición de celebrarlo anualmente.

El Debate sobre el estado de la Nación lo instituyó Felipe González en 1983 y acumula ya 25 ediciones, es decir, desde entonces se ha venido celebrando todos los años en los que no ha habido sesión de investidura.

La última edición tuvo lugar en febrero de 2015, aún con mayoría absoluta del PP. En la legislatura fallida del primer semestre de 2016 no llegó a haber Gobierno y la investidura de Rajoy no se produjo hasta finales octubre. El año pasado, no hubo debate de política general, pero sí tuvo lugar el de la moción de censura que promovió Pablo Iglesias en mayo.

MÁS DE UN AÑO DE GOBIERNO

Pero ahora que el líder del PP ya ha cumplido más de un año al frente del Ejecutivo, el primer partido de la oposición considera que ha llegado el momento de que Rajoy haga balance de su gestión ante el Congreso y de que los grupos parlamentarios tengan la oportunidad de debatir con él.

Dado que desde 2013 esta cita se ha convocado en la segunda quincena de febrero, los socialistas consideran que lo propio es que Rajoy continúe la tradición y que el Congreso acoja este importante en las mismas fechas.

El último Debate sobre el estado de la Nación fue el noveno en el que participó Rajoy, que ha protagonizado tres como jefe del Ejecutivo y seis como líder de la oposición. Además, fue el único en el que subió a la tribuna el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Tres años después, Sánchez ya no tiene escaño en el Congreso, aunque en este periodo dimitió y luego recuperó la Secretaría General del PSOE.