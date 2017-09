PSOE pide a la Generalitat que desconvoque el referéndum por provocar una fractura "tremenda" de la convivencia

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido esta tarde al Gobierno de la Generalitat que "desconvoque" el referéndum ilegal del próximo 1 de octubre.

Ábalos ha justificado esta petición en que, además de no contar con las "mínimas garantías" democráticas, no hay posibilidad material de llevarlo a cabo y está provocando una "fractura tremenda" en la sociedad catalana.

El dirigente socialista ha realizado estas declaraciones después de que esta mañana su secretario general, Pedro Sánchez, se haya reunido en la Moncloa con el presidente del Gobierno. Mariano Rajoy ha explicado a Pedro Sánchez las últimas actuaciones que se han llevado a cabo en Cataluña.

Ábalos ha defendido que se cumpla la Ley, ha apostado por el diálogo para encontrar una solución al problema de Cataluña y ha señalado al recurso del PP en el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña como el origen del problema, aunque ha matizado que "renuncian a buscar culpables".

DETENCIONES

En el día de hoy, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Cataluña ha ordenado la detención de 14 personas y un total de 41 registros que se han saldado con la incautación de cerca de 10 millones de papeletas de votación.

Ábalos ha reconocido que estas detenciones pueden generar "alarma" social porque no se producen con frecuencia, pero ha señalado que los responsables políticos catalanes son "adultos" y, por tanto, conscientes de las consecuencias de sus actos.

El PSOE, por tanto, considera que esas detenciones son "conformes a derecho". En un Estado de Derecho, ha insistido, "la justicia actúa sola" ante "un atropello" como el que se está produciendo en Cataluña. Porque si no fuera así, se trataría de un Estado arbitrario donde "el Gobierno lo maneja todo".

Ábalos ha lamentado que la actual mayoría independentista en Cataluña haya optado por alcanzar su objetivo por una "vía unilateral ilegal injustificable" que provoca que el Estado de Derecho "actúe por sus propios mecanismos".

"Las vías unilaterales en democracia no existen", ha advertido, antes de afirmar que Cataluña seguirá siendo España "antes y después del 1 de octubre", porque no será posible hacer una consulta ni simulacro de referéndum, no ya porque no existan las mínimas garantías legales sino porque ni siquiera disponen de los medios físicos para hacerlo.

Y aunque ha reafirmado el apoyo del PSOE al Gobierno en el cumplimiento de la legalidad, Sánchez le ha pedido a Rajoy que las medidas que adopte en relación con Cataluña sean "equilibradas, proporcionales y no provoquen un daño mayor", algo que Rajoy comparte también, ha expresado Ábalos.

Ahora bien, junto al apoyo en la defensa de la legalidad, Sánchez le ha pedido una vez más a Rajoy una "solución política" porque ésta no va a llegar de los tribunales y le ha instado a entablar un diálogo con la Generalitat que "durante mucho tiempo" ha sido incapaz de iniciar.

Y la solución pasa, en opinión del PSOE, por que Cataluña "gane en financiación y autogobierno".

COMPRENSIÓN CON LOS ALCALDES

Ábalos ha pedido comprensión para algunos de los alcaldes del PSC que han pedido que cesen los registros y las detenciones porque, señala, son quienes están sufriendo más de cerca la presión ciudadana.

El 'número tres' del PSOE afirma que emiten "opiniones personales que no comparte ningún órgano ejecutivo" del PSC, cuya posición ha fijado su secretario general, Miquel Iceta.

Estos regidores han manifestado, según Ábalos, un "sentimiento fruto de la presión que están recibiendo". Pero los alcaldes del PSC, ha subrayado, "son las únicas instituciones que en Cataluña están defendiendo la legalidad y el Estado de Derecho". "Se les puede perdonar alguna debilidad", ha pedido.

Pero también ha querido dejar claro que esta alarma se debe a quienes "han introducido en el debate político la ilegalidad" porque pensaban que "la desobediencia civil era de low cost".

Ábalos ha revelado que el secretario general, tras reunirse con Rajoy, ha conversado con los líderes de las distintas federaciones socialistas para compartir información.

El secretario de Organización ha evitado desautorizar a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que considera que con las detenciones de este miércoles se ha traspasado una "línea roja".

Ábalos ha enmarcado estas declaraciones en la "opinión personal de una compañera", que es "respetable", pero ha dejado claro que la línea roja para el PSOE es "el incumplimiento de la ley".