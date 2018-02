El PSOE denuncia el "uso perverso" que el PP hace de la Justicia ante su corrupción y reclama la marcha de Catalá

Considera el PSOE que Catalá es una "correa de transmisión" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que actúa a la vez "de pirómano y de bombero" y desconoce los problemas de la Justicia.

Tras la Junta de portavoces, el portavoz socialista en la Cámara Alta, Ander Gil, ha denunciado la falta de actividad de la comisión de Justicia en el Senado, en la que según ha apuntado se acumulan las comparecencias y que las preguntas orales pendientes están pendientes el mes de julio. "Esta comisión puede estar tres o cuatro meses sin reunirse, a cualquier ciudadano que se le explique esto...", ha criticado, atribuyendo esta inacción al PP, que ostenta la mayoría en el Senado.

"Estamos ante un Gobierno paralizado en lo legislativo y atenazado por casos corrupción, que utiliza esta cámara para intentar perpetuarse en el poder", ha denunciado Ander Gil. Además, el portavoz socialista ha recordado que Rafael Catalá fue reprobado por el Congreso y se trata del "máximo responsable" de esta actitud.

"No trae medidas para modernizar la Justicia, no trae nada para dotar de más recursos y para que sea una Justicia más ágil, y ha dicho que no a todas y cada una de las iniciativas que hemos presentado", ha lamentado.

"TAPAR LAS VERGÜENZAS DE LA CORRUPCIÓN DEL PP"

El senador socialista y portavoz en la comisión de Justicia, Tonxu Rodríguez, ha remarcado que todo cambio requiere sustituir a Catalá de la cartera de Justicia, ya que para el PSOE resulta "fundamental" contar con un ministro que sepa escuchar a los operadores jurídicos y conozca los problemas de la Justicia.

"Que no sea a la vez bombero y pirómano, que esté dispuesto a realizar cambios radicales y no sea una mera correa de transmisión del Gobierno para tapar las vergüenzas de la corrupción cuando el PP se encuentra cada vez más acorralado", ha remarcado el senador vasco.

"El Gobierno no cumple", ha lamentado, reiterando que el PP no ha mantenido lo comprometido en su programa electoral en materia de Justicia, recordando que no se ha llegado a un acuerdo por un Pacto Nacional por la Justicia y que por el momento solo hay "postureo" a este respecto.

En su intervención, Rodríguez ha adelantado unas propuestas para que la justicia deje de ser "lenta", "ineficiente" y "desigual". Según ha sugerido, se debe pasar apostar "presupuestariamente" con más gastos y medios para la Justicia, y ampliar el número de jueces y fiscales ya que en la actualidad España cuenta 12,5 jueces por cada 100.000 habitantes lejos de los 21,6 de la media europea.

Asimismo, pide seriedad con el objetivo de papel cero y reclama que se reforme la ley de enjuiciamiento para agilizar los procesos. Señala Tonxu Rodríguez la importancia de desarrollar cambios legislativos para una modernización de la Justicia, así como ampliar el personal de apoyo a los jueces que se encuentran con macrocausas.