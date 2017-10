El PSOE no se fía de Puigdemont y le exige que aclare si se sitúa dentro o fuera de la ley

El PSOE ha advertido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que "está abusando de la buena fe" de quienes defienden el diálogo como vía para solucionar el conflicto territorial en Cataluña, que se ha transformado ya en un problema nacional.

En una declaración sin preguntas desde la sede del partido en Ferraz, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha interpretado que la aparente invitación al diálogo hecha por Puigdemont en su intervención en el Parlament se contradice con el manifiesto que después ha firmado junto a diputados de Junts pel Sí y la CUP, donde exigen un diálogo con España tras haber firmado una declaración de independencia, lo "que no se corresponde con el aparente tiempo muerto" presentado por Puigdemont ante el Pleno.

Los socialistas sospechan que esta ambigüedad tan sólo busca "eludir" las responsabilidades judiciales que se derivarían de haber declarado la independencia en la sesión del Pleno. Para Ábalos, la intervención de Puigdemont en el Parlament ha sido una "decepción" porque mucha gente esperaba que desistiera de la "sucesión de ilegalidades" que vienen cometiendo los independentistas y que está "alterando la convivencia democrática".

Ábalos ha reconocido que los socialistas han abanderado esa apuesta por el diálogo para encontrar una salida a este conflicto, pero ha dejado claro que su partido sólo pide diálogo "sobre la base del respeto a la ley". "No hay diálogo si no hay vuelta a la legalidad", ha dicho después de que una destacada dirigente del PSC como la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Nuria Marín, elogiara la "responsabilidad" de Puigdemont por no haber declarado la independencia.

Pero Marín se expresó desde su cuenta de Twitter antes de que Puigdemont firmara el manifiesto con diputados de Junts pel Sí en el que exigen una negociación "de igual a igual" con el Gobierno español partiendo de la consideración de Cataluña como una "república independiente".

Por eso al PSOE no le parece "franca" la invitación al diálogo por parte de Puigdemont, porque "no lleva implícita la vuelta a la legalidad".

En todo caso, ha derivado al Gobierno la responsabilidad de interpretar, con las herramientas jurídicas del Estado, lo ocurrido este martes en el Parlament. Es el Ejecutivo también el que "tiene la capacidad para dirigirse y requerir al Gobierno de la Generalitat" , ha subrayado.

CATALUÑA, INGOBERNABLE

"Lo único cierto es que la situación en Cataluña es de absoluta ingobernabilidad", ha advertido y ha exigido a Puigdemont que "manifieste claramente en qué parámetros de legalidad se mueve".

Los socialistas, ha añadido, seguirán comprometidos a seguir actuando "conforme a la ley y conforme a la defensa del Estado de derecho" y continuarán defendiendo una reforma de la Constitución pero "desde el respeto a la Constitución".

Mientras Ábalos hablaba al filo de las 23.20 horas, Pedro Sánchez seguía reunido en Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Este miércoles por la mañana, el PSOE celebrará una reunión de la Ejecutiva Federal en la que tomarán una decisión acerca de los pasos que decida dar el Gobierno, que ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario a las 9.00 horas