El PSOE ruega a Rajoy que acepte la reversibilidad del 155: si no se arrepentirá

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha pedido "por favor" al presidente Rajoy que acepte la "reversibilidad" del 155, si Puigdemont convoca elecciones: "Si acepta nuestra enmienda tendrá más tiempo, si no se cerrará una puerta y quien sabe si un día se arrepentirá de no haberla utilizado".

En su intervención en el pleno de la Cámara Alta llamado a autorizar al Gobierno a aplicar las medidas del 155 en Cataluña, el portavoz socialista se ha volcado en pedir a Rajoy que acepte la enmienda "más importante" que ha presentado su grupo, dirigida a que las medidas del 155 se puedan suspender si el president Carles Puigdemont convoca elecciones autonómicas.

"Le pido una oportunidad de arreglar la situación hasta que no hayamos comprobado que no existe ninguna alternativa, se lo pido por favor", ha clamado el senador burgalés, tras subrayar que en esta crisis territorial el PSOE "está con la Constitución, no con el Gobierno".

"El PSOE ha estado, está y estará siempre con esta Constitución", se ha reafirmado el representante socialista, que ha sostenido durante su intervención un ejemplar de la Carta Magna en su mano, como el instrumento que ha "permitido el mayor periodo de paz y prosperidad" de la historia de España, al tiempo que ha abogado por su reforma.

En esa línea, Gil ha recordado a Rajoy que en todo este proceso ha contado con la "lealtad" del PSOE, "con la única lealtad que nos es exigible a los socialistas, la lealtad a la Constitución y el Estado de Derecho", ha dicho.

Por eso, ha defendido la legitimidad de su grupo para proponer "mejoras" al texto del Gobierno y ha agradecido que el PP apoyara ayer su enmienda para una aplicación "inteligente", "gradual" "proporcionada" y "lo menos invasiva posible" del 155.

Ha recordado que los socialistas mantienen viva otra enmienda para que TV3 no pase a depender del Gobierno, sino del Parlament: "ayer nos dijeron que era aceptable, veremos si votan a favor", ha apuntado Gil, tras argumentar que "la radio y televisión públicas no deben depender del gobierno de turno, sino del parlamento para garantizar la pluralidad e independencia".

En su intervención, Gil ha advertido además al presidente de que si a partir de hoy se aplican las medidas del 155, él será "el responsable político último de su aplicación, de su mesura y su eficacia", mientras que al PSOE se situará en la oposición.