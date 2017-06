El PSOE quiere reformar el Reglamento del Congreso para limitar las prórrogas de presentación de enmiendas

El PSOE ha registrado una proposición de ley de reforma del Reglamento del Congreso para limitar la sucesión de prórrogas a la presentación de enmiendas a las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios con el fin de evitar bloqueos y aligerar la tramitación de leyes.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz socialista, Margarita Robles, ha mostrado su "preocupación" por que en esta legislatura el Pleno haya admitido a trámite decenas de proposiciones de ley de la oposición y, sin embargo, éstas se encuentren varadas ante las continuas peticiones de ampliación de las enmiendas.

Como ejemplo ha recordado que la Cámara tomó en consideración el pasado 2 de febrero una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la renta mínima promovida por los sindicatos y que aún hoy, cuatro meses después, se encuentra paralizada como consecuencia de las sucesivas ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas.

UN PLAZO MÁXIMO DE UN MES

Robles ha defendido que aquellas materias que no tienen una especial complejidad no tiene por qué ser objetivo de un retraso en la tramitación parlamentaria. "En esta legislatura, en la que la oposición tiene mayor fuerza parlamentaria, no podemos aceptar que, por la vía de la ampliación del plazo de enmiendas, las iniciativas se dilaten en el tiempo", ha resumido.

Según el Reglamento del Congreso, los diputados y los grupos cuentan con un primer plazo de quince días hábiles para presentar enmiendas a los proyectos de ley del Gobierno y a las proposiciones de ley de la oposición, y puede ser prorrogado semanalmente por la Mesa del Congreso si así lo solicitan los grupos parlamentarios, para lo cual no hay tope.

Pues bien, el PSOE pretende que, tras esos primeros 15 días, en principio sólo sean posibles dos ampliaciones de plazos de enmiendas más, de una semana cada una, por lo que en total la iniciativa sólo estaría parada un mes. Y si se quisieran más prórrogas, el Grupo Socialista exige que lo soliciten al menos dos grupos parlamentarios y que representen la mayoría absoluta de la Cámara.

NO PUEDEN DORMIR "EL SUEÑO DE LOS JUSTOS"

Según palabras de la nueva portavoz parlamentaria de los socialistas, el objetivo de esta modificación del Reglamento no es otro que las proposiciones de la oposición "no se duerman en el sueño de los justos".

Al retraso en la tramitación de las proposiciones de ley de la oposición se suma, según ha destacado Robles, los 34 vetos del Gobierno de Mariano Rajoy a iniciativas legislativas sobre los más diversos asuntos con lo que considera un "pretexto", que califica ya de "coletilla", de que su aplicación podría trastocar el equilibrio presupuestario.

En este punto, la dirigente socialista ha mostrado su preocupación por que Ciudadanos esté aceptando en la Mesa del Congreso las razones que esgrime el Ejecutivo para no aceptar las propuestas legislativas de los grupos de la oposición.

El pasado miércoles, tras la reunión de Pedro Sabchez con Albert Riuvera, el secretario de Organización del PSOE, Josñé Luis Ábalos ya sugirió a Ciudadanos un cambio de criterio en la Mesa del Congreso para dejar solo al PP y desatender los vetos del Gobierno, pues en caso contrario la agenda de cambios que quieran pactar será siempre bloqueada por el Gobierno.

Hasta ahora, de los 34 escritos de disconformidad presentados por el Gobierno, Ciudadanos sólo se ha desmarcado del PP en dos de ellos, los relativos a la paralización de la LOMCE y la equiparación de condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, lo que ha llevado al Ejecutivo a presentar sendos recursos en el Tribunal Constitucional.