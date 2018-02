El PSOE reprocha a Santamaría que no responda a una pregunta sobre la Agenda 2030: "Debe de considerarla menor"

El PSOE había dirigido esta pregunta a la número dos del Gobierno, pero el Ejecutivo ha decidido dejarla en manos del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, que preside el grupo de alto nivel -dependiente de la comisión delegada de asuntos económicos-- para la puesta en marcha de esta agenda.

"Ahora que hay rumores de remodelación de Gobierno, a ver si su destino es otro y no el grupo de alto nivel", le ha dicho la senadora socialista al ministro. Dastis le ha asegurado que el Gobierno tiene intención de coordinar la puesta en marcha de estos objetivos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, también a través de conferencias sectoriales y en su momento de la conferencia de presidentes.

No obstante, Carcedo no se ha dado por satisfecha y le ha emplazado a cumplir los compromisos, "no como con la anterior" conferencia de presidentes, y también ha reclamado que el Gobierno rinda cuentas no ante su propia comisión delegada de asuntos económicos sino ante una comisión mixta Congreso-Senado específica para el cumplimiento de estos objetivos.

"Son objetivos de país muy serios y merecen la alta consideración de esta casa y del Congreso", ha argumentado Carcedo, que ha aprovechado para acusar al Gobierno de ir "en dirección contraria en políticas de igualdad" y haya "pasado de negacionismo casi burlesco del cambio climático a admitirlo".

Dastis, que ha reafirmado el compromiso del Gobierno con estos objetivos de desarrollo sostenible, ha adelantado en el Senado que, a corto plazo, el grupo de alto nivel se centrará en cinco objetivos: agua y saneamiento, energía no contaminante, ciudades sostenibles, consumo y protección sostenible y protección de ecosistemas terrestres.

El motivo es que esos serán los temas objeto del examen voluntario al que España se someterá en julio en la ONU, según ha explicado en respuesta a una pregunta del senador 'popular' Dámaso López Rodríguez. El grupo de alto nivel también está trabajando en elaborar un plan de acción para identificar "políticas palanca" para acelerar el cumplimiento de los objetivos, tales como políticas de género o de protección social, así como en establecer herramientas para cumplir los objetivos y para cuantificar este cumplimiento.