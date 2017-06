AMP- El PSOE nombra portavoz de Seguridad Nacional a Antonio Hernando y asciende a diputados 'sanchistas' en el Congreso

La dirección del Grupo Socialista ha decidido nombrar al exportavoz parlamentario Antonio Hernando nuevo portavoz de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional y ha ascendido a diputados 'sanchistas' como Zaida Cantera, Sofía Hernanz, Rocío de Frutos y María Luz Martínez Seijo.

En concreto, la militar y fichaje 'estrella' de Pedro Sánchez en las pasadas elecciones de diciembre de 2015 ha sido promovida a portavoz de la Comisión de Defensa, en sustitución del cántabro Ricardo Cortés, que era miembro de la Gestora.

La balear Sofía Hernanz, colaboradora de Sánchez desde que optó a las primarias en 2014, se hará cargo de la Presidencia de la Comisión de Justicia, que ha dejado vacante Margarita Robles tras ser nombrada nueva portavoz del grupo parlamentario, según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas.

SÓLO CAMBIOS EN UNA PRESIDENCIA

Al margen de este nombramiento, la nueva Ejecutiva no ha movido más fichas en las Presidencias de comisión, pese que al frente de algunas de ellas hay declarados susanistas, como es el caso de Antonio Pradas, pero sí hará cambios entre los miembros de las Mesas de esas comisiones.

La gallega Rocío de Frutos, otra de las diputadas del 'no' a Mariano Rajoy, será la nueva portavoz de Empleo, en sustitución de Rafael Simancas, que ahora se desempeña como secretario general del Grupo Socialista. Y su compañera palentina María Luz Martínez Seijo, cercana al líder socialista y secretaria de Educación del PSOE, estará al frente de la Portavocía de la Comisión del ramo en el Congreso.

Por contra, el diputado asturiano Antonio Trevín, activo 'susanista' en las primarias, ha perdido tanto la portavocía de Interior como la de Seguridad Nacional que venía compaginando hasta ahora. "Como el Santo Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea su santo nombre", ha comentado en los pasillos del Congreso al ser preguntado por su relevo.

TODOS 'PREMIADOS'

Trevín será sustituido por el salmantino David Serrada, que hasta ahora ocupaba la Portavocía de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la que ahora se hará cargo la madrileña Carlota Merchán. Precisamente, Merchán fue la diputada que ocupó el escaño de Sánchez tras su salida del Congreso en otoño del año pasado.

Otro de los 'damnificados' ha sido el turolense Ignacio Urquizu, que era el representante del PSOE en la Comisión de Universidades, puesto que ahora ocupará el catalán Manuel Cruz. Urquizu pasará a ser adjunto tanto en Universidades como en la Comisión de Cultura.

Con estos cambios en el seno del PSOE en el Congreso, Pedro Sánchez ha 'premiado' a prácticamente la totalidad de los diputados que le han acompañado desde el principio con su 'no es no'. A los que no ha 'colocado' al frente de una Portavocía de comisión o incluido en la dirección del grupo parlamentario, los ha situado en la Ejecutiva, como es el caso del donostiarra Odón Elorza, la palentina María Luz Martínez Seijo y la aragonesa Susana Sumelzo.

En el próximo periodo de sesiones, el reajuste se completará con cambios en las mesas de comisiones, puestos que conllevan complementos económicos: los presidentes perciben un extra de unos 1.430 euros y los vicepresidentes, al igual que los portavoces, cobran un plus de algo más de 1.045 euros.