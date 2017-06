El PSOE exhibe una gran sintonía con UGT y CCOO y defiende su abstención al CETA

Una semana después del 39 Congreso, el PSOE de Pedro Sánchez ha exhibido hoy su "buena sintonía" con UGT y CC.OO. y ha plasmado en la primera resolución de su ejecutiva la "abstención razonada" al tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA), que defenderá el próximo jueves en el parlamento.

El propio Sánchez ha llamado hoy a los "barones" territoriales de su partido para explicarles la nueva posición, tras el voto a favor de la semana pasada en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y, anteriormente, en el Parlamento Europeo.

Encabezada por el secretario general del PSOE, la reunión que han mantenido hoy las tres ejecutivas ha servido para compartir un diagnóstico sobre la situación sociolaboral del país, según el cual la crisis económica todavía no ha finalizado y sigue afectando a los sectores más vulnerables.

A partir de ahí, el PSOE y los sindicatos se han emplazado a trabajar juntos en torno a cinco ejes: el rescate a los jóvenes, el pacto de toledo y las pensiones, la igualdad de genero, la recuperación de la protección social, especialmente de la prestación por desempleo, y la iniciativa legislativa popular de prestación de ingresos mínimos que se encuentra bloqueada en el Congreso por el PP y Ciudadanos.

También han hablado de derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 y de la necesidad de acometer no solo un plan de empleo que "rescate" a los jóvenes, sino también otro que compense la transición de los desempleados mayores de 50 años a la jubilación.

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, y el secretario de Comunicación y Organización de CC.OO., Fernando Lezcano, han destacado en rueda de prensa que la relación con la nueva ejecutiva de Sánchez les garantiza que "no va a repetirse" algo similar al pacto que alcanzó la gestora del PSOE con el PP para subir el 8 % el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2017, sin que los sindicatos lo supieran.

"De las palabras de Manu Escudero se entiende que eso no volverá a ocurrir, pero nunca se sabe", ha bromeado Lezcano, en alusión al secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, que les ha transmitido también su convencimiento de que el SMI hay que ir subiéndolo poco a poco hasta alcanzar los 1.000 euros en 2020.

Para Lezcano, no solo ha sido una "reunión positiva que marca un antes y un después" y en la que las coincidencias han sido "mayores" al final que al principio de la misma, sino que ha sido también "muy especial" por ser la última de Ignacio Fernández Toxo antes de dejar la secretaría general del sindicato en el Congreso Confederal de este fin de semana.

No obstante, el dirigente de CC.OO. ha apuntado que la "gran empatía" de la que hoy disfrutan con la dirección del PSOE "no quiere decir que las relaciones institucionales con las diferentes direcciones no hayan sido buenas".

Eso sí, ha reconocido que la "buena sintonía" suele prevalecer cuando los socialistas no gobiernan. "Cuando han gobernando, algún encontronazo hemos tenido".

En la reunión han abordado además la nueva posición de los socialistas respecto al CETA: una "abstención razonada" basada en la protección de los derechos laborales y medioambientales y el rechazado secretismo con que se ha llevado adelante el tratado, pero también en dejar claro que están a favor del multilateralismo.

Escudero, que ha apuntado a que el CETA puede ser inconstitucional, ha advertido de que su partido "no se va a tomar a la ligera los aspectos criticables de futuros acuerdos comerciales internacionales".

También ha hecho hincapié en el compromiso derivado del 39 Congreso de crear nuevas reglas socialdemócratas que rijan el comercio multilateral con "altos estándares sociolaborales y medioambientales".