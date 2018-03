El PSOE abandonará mañana el pacto educativo si no sube la inversión a 5% PIB

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que su partido plantea un "ultimatum" al Gobierno sobre el pacto educativo y si mañana no propone elevar la financiación del sistema público a los niveles de Europa, más del 5% del PIB, los socialistas abandonarán la subcomisión parlamentaria que aborda esta cuestión.

En la rueda de prensa tras la reunión de la Permanente del partido, Sánchez ha explicado que mañana se debate en esta subcomisión la financiación del sistema público educativo y la propuesta del PP es reducirla, lo que supone "una falta respecto a la educación y mercantilización de la educación publica", ha dicho.

Por eso, ha asegurado que esto es una "línea roja" para el PSOE, que abandonará no solo el órgano parlamentario sobre esta cuestión, sino que "no participará en más debates" al respecto porque "no hay más que debatir hasta que no se garantice una financiación suficiente y necesaria", ha concluido.