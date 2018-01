El PSOE pide la comparecencia de Montoro en el Congreso para que explique el retraso de la financiación autonómica

Así lo ha indicado Blanquer en un comunicado en el que ha reprobado que Rajoy "no sólo no dice la verdad a los ciudadanos", sino que "ha decidido engañar también a los presidentes autonómicos y no vamos a tolerar ni un día más la discriminación constante hacia los valencianos".

De hecho, en la solicitud de comparecencia registrada también ha pedido que Montoro que "aclare y detalle cuáles son sus planes para la Comunitat". "Si el día 2 de enero ya ha notificado una disminución de 353 millones en las trasferencias del Estado para la Comunitat como consecuencia de la prórroga de los PGE, ¿qué pretende hacer a lo largo del año?", ha incidido el diputada nacional.

En esta línea, ha denunciado que una vez más Montoro "incumpla su palabra y sus obligaciones en el Gobierno ya que ni ha presentado un nuevo modelo antes de finales de 2017 ni ha sido capaz de presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2018 como es su deber".

"Presentar los PGE no puede ser una opción, es una obligación que Rajoy y Montoro han declinado llevar a cabo, demostrando una vez más la irresponsabilidad del Gobierno", ha apuntado la dirigente socialista tras advertir que su actitud es "totalmente reprochable" y "está tensionando cada vez más las relaciones institucionales entre administraciones y territorios, como si no fuera suficientes las tensiones territoriales con Cataluña".

CARGA PARA LOS VALENCIANOS

De hecho, la diputada alicantina ha recriminado que ahora tengan que ser los valencianos quienes carguen sobre sus hombros las consecuencias de la prórroga de los Presupuestos del Estado y ha recordado que "cada uno de los 353 millones de euros que pretende dejar de ingresas en la Comunitat son "353 millones de euros que dejarán de recibir los proveedores de la Generalitat y la educación, la sanidad y los servicios sociales".

"Que no haya presupuestos es responsabilidad última del gobierno de Rajoy y su máximo responsable es un ministro reprobado que no debería permanecer ni un minuto más en el cargo", ha reiterado Blanquer.

Por ello, ha insistido en que durante la comparecencia, Montoro "tendrá que aclarar por qué las CCAA deben que cumplir con sus obligaciones pero él puede incumplir las suyas sistemáticamente y trasladarnos además las consecuencias de su propia inactividad".

"Nos parece inadmisible la parálisis del gobierno y su intento de ahogar y presionar cada vez más a las CCAA, por lo que no puede pasar ni un día más sin que Rajoy cumpla con su obligación y presente la revisión del modelo de financiación", ha sentenciado Blanquer antes de incidir en que "si el ministro de Hacienda no es capaz de hacerlo quizás es el momento de que el Gobierno reconsidere su continuidad en el cargo".