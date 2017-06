El 'número tres' del PSOE no comparte que alcaldes del PSC puedan votar el 1-O "a título personal"

Frente a la opinión esgrimida el lunes por el portavoz del PSOE, Oscar Puente --ratificada hoy por el líder del partido, Pedro Sánchez-- y que consiste en no dar mayor relevancia a la participación de alcaldes del PSC en la consulta, siempre y cuando no colaboren en la organización del referéndum poniendo a disposición de esta iniciativa medios públicos, Ábalos ha expresado una opinión diferente.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del encuentro mantenido entre Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Ábalos ha afirmado que, en su opinión, "no hay ningún alcalde que pueda hacer algo a título personal, porque lo puede hacer efectivamente, pero no deja de ser alcalde".

"Todos sabemos que cuando asumimos una responsabilidad pública estamos llamados a renunciar a muchas cuestiones personales porque estamos siempre haciendo un ejemplo de pedagogía política, de ejemplaridad. Uno no puede decir esto es personal, esto no lo es, sobre todo cuando estamos hablando de una acción política, que tiene relevancia", ha argumentado.

"No comparto que ningún cargo público pueda desarrollar una acción política con repercusión pública y reducirla al ámbito personal", ha insistido, en respuesta a una pregunta sobre las declaraciones del alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, quien ha aclarado que no colaborará en la organización de un referéndum "ilegal", pero que se ha manifestado dispuesto a votar "a título personal" en la consulta, si finalmente se llevara a cabo, para decir 'no' a la independencia de Cataluña.

Ábalos ha reconocido que habló el lunes con el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, acerca del comportamiento de los alcaldes que simpatizan con la iniciativa del referéndum y cuya actitud, ha dicho Ábalos, molesta al PSC. No obstante, el 'número tres' del PSOE ha señalado que, como militantes del PSC, estos alcaldes están sometidos a la disciplina del PSC.