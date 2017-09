El PSOE apoya las decisiones de la Fiscalía y avisa a Puigdemont de que no puede ignorar al poder judicial

El PSOE ha dado este martes su apoyo a las decisiones que está tomando la Fiscalía de cara a impedir el referéndum de independencia ilegal del 1 de octubre en Cataluña y ha avisado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no puede "ignorar" al poder judicial, que es quien vela por la defensa de la legalidad en un Estado de Derecho.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, ha enmarcado en la "normalidad" la reunión mantenida por la Fiscalía Superior de Catalunya con los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional para ordenarles que impidan el referéndum interviniendo urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones, propaganda electoral y cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del 1-O.

Robles ha recordado que estos tres cuerpos policiales, como policía judicial que son, deben acatar las órdenes de la fiscalía y los jueces y ha calificado de "positiva" la reunión porque la obligación de la fiscalía es coordinarse cuando intuye que hay indicios de la comisión de un delito, y el referéndum del 1-O está anulado por el Tribunal Constitucional.

La portavoz ha querido dejar claro que el PSOE va a respaldar "sin complejos" el trabajo que hagan "los tribunales, los jueces en su momento en Cataluña" y la Fiscalía.

Robles ha llamado la atención ante la "gravedad" de las declaraciones efectuadas por Puigdemont, que afirmó que sólo el Parlament podría inhabilitarle. La exmagistrada le ha advertido de que "ignorar" al poder judicial en un Estado de Derecho supone una "quiebra enorme desde el propio planteamiento del derecho internacional" al que Puigdemont tantas veces apela para justificar el supuesto derecho a la audeterminación de Cataluña.

En un intento de desmarcarse de Ciudadanos, Robles ha afirmado que el PSOE no necesita presentar ninguna proposición no de ley ni hacerse ninguna foto para dejar clara su posición de defensa de la legalidad en Cataluña.

Ciudadanos llevará el martes que viene al Pleno del Congreso una proposición no de ley que busca que el Congreso dé su apoyo al Gobierno, al poder judicial y a los funcionarios en sus actuaciones contra el "golpe a la democracia" que supone el 1-0. Robles no ha avanzado el sentido del voto del Grupo Socialista porque aún no ha tenido acceso a la iniciativa.

LA COMISIÓN DEL MODELO TERRITORIAL, PARA DESPUÉS DEL 1-O

La portavoz parlamentaria ha insistido en que, al margen de actuar judicialmente para garantizar el cumplimiento de la legalidad en Cataluña, hace falta diálogo para buscar una salida al conflicto. En este sentido, ha puesto en valor que la Mesa del Congreso haya aprobado por unanimidad admitir a trámite la propuesta del Grupo Socialista para crear una comisión parlamentaria de estudio para la modernización del modelo territorial español.

Esta iniciativa cuenta ya con el apoyo inicial de Unidos Podemos y del Grupo Popular, un respaldo suficiente para que, junto a los votos socialistas, sea aprobada por la Mesa del Congreso. El apoyo de los 'populares' a esta propuesta está vinculado a que su constitución se lleve a cabo después del 1 de octubre, no antes.

A pesar de la situación grave que se vive en Cataluña, la portavoz ha adelantando que las preguntas que el Grupo Socialista hará al Ejecutivo en la sesión de control de este miércoles en el Congreso irán dirigidas a los problemas sociales que afectan de manera más directa a los ciudadanos españoles como el empleo o el aumento de los salarios, porque Cataluña no puede ser un "inconveniente" para atender estos temas.