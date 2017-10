El PSOE cree que declarar y suspender la independencia fue un "esperpento"

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, ha dicho hoy que la decisión de Carles Puigdemont de asumir el "mandato" para que "Cataluña se convierta en una república pero suspender los efectos de la declaración de independencia, fue un "esperpento" que no merece medidas drásticas.

A juicio de Puente, ayer se vio a un presidente de la Generalitat (Carles Puigdemont) que "claramente" ha mostrado el fracaso de la iniciativa que puso en marcha, y ha subrayado que se suspendió algo que ni siquiera se había votado o decidido.

"Desde mi punto de vista, yo creo que en lo de ayer no hay una declaración unilateral de independencia y que lo que sucedió no se puede tomar en serio, hay que volver a la normalidad y encauzar esto cuanto antes", ha subrayado ante los periodistas.

En este contexto, ha precisado: "Tienen que ser conscientes de que esto no podía salir adelante y que no resultaba gratis, que las empresas se iban a marchar, que nadie en la comunidad internacional iba a reconocer esa hipotética independencia y que la Unión Europea no se iba a quedar con los brazos cruzados".

En opinión del también alcalde de Valladolid, "ayer se ha admitido un fracaso pero sin decirlo abiertamente, más honesto hubiera sido reconocerlo y decir que no se podía llevar a cabo lo que se había propuesto".

Puente ha insistido en que "lo de anoche no fue algo serio, fue un esperpento" y ha considerado que no merece ninguna medida drástica.

Respecto a esas posibles medidas a tomar por el Gobierno ha subrayado: "Yo considero que no hay que darles más coartadas, ni alimentar su victimismo porque ya la jornada del día 1 de octubre se manejó de manera muy muy torpe".