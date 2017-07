El número tres del PSOE defiende intervenir para que ningún militante sufra vetos en unas primarias

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en Ferraz cuando se le ha preguntado por las próximas primarias que habrá en Valencia --federación a la que pertenece Ábalos-- y donde compiten por liderar el partido a nivel regional el actual secretario general y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de Burjassot, el 'sanchista' Rafa García.

"Las primarias hay que creérselas", ha defendido Ábalos en el inicio de su respuesta. El secretario de Organización asegura que la dirección actual del partido tiene como mandato "favorecer las primarias". ¿Cómo? "No buscando candidatos sino tratando de que nadie tenga cortapisas ni vetos a ejercer ese derecho, que más que un derecho es un procedimiento que caracteriza la cultura de este partido", ha explicado.

"Los procesos van surgiendo, se van desarrollando, se van recogiendo avales, se vota, se proclama y luego tenemos la costumbre en este partido de decir 'viva' el secretario general elegido, ¿verdad?", ha expuesto mientras sonreía al presidente extremeño y del Consejo de Política Federal del partido, Guillermo Fernández Vara, que comparecía junto a él ante los medios de comunicación.

En la campaña a las primarias a la secretaría general del PSOE, ninguno de los presidentes autonómicos apoyó a Pedro Sánchez, salvo la balear Francina Armengol en el último momento. Fernández Vara es el único barón que participa en la nueva Ejecutiva en su calidad de presidente del Consejo de Política Federal del partido.

Preguntado si sentiría como una derrota una victoria de Puig en las primarias, ha subrayado que él no se presenta "a nada", porque si lo hiciera tendría que emplearse a ello. "To dos los compañeros que están participando en los procesos de primarias creo que están intentando hacer lo mejor para este partido y si me creo lo que dicen que además quieren seguir desarrollando políticas de progreso no tengo ningún problema con ninguno. No me siento ni triunfador ni derrotado en ninguno de los procesos de primarias", ha abundado.

En la recogida de avales para sus candidaturas, Puig casi ha duplicado el número de apoyos presentados por su contrincante.