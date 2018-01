El PSOE tacha de "escándalo" la declaración de Costa y exige que Rajoy dé la cara y "no se escude en las togas"

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha tachado este miércoles de "escándalo" que el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa haya reconocido en la Audiencia Nacional que su partido "se financió con dinero negro", y ha exigido al presidente nacional, Mariano Rajoy, que dé las correspondientes explicaciones "y no se escude en las togas". No obstante, no ha avanzado si su partido pedirá su comparecencia en el Congreso.