El PSOE garantiza que su pacto de Gobierno con el PNV no peligra por su propuesta sobre el derecho a decidir

La 'número dos' del PSOE ha dado esta garantía durante una rueda de prensa en el Congreso en la que ha vuelto a dejar claro el rechazo del PSOE a la propuesta que los nacionalistas vascos han planteado en la ponencia del Parlamento de Vitoria que estudia la posible reforma del Estatuto de Gernika. En concreto, el PNV habla de 'derecho a decidir' "pactado" y de establecer una relación "confederal" entre Euskadi y el Estado.

Pero su rechazo a una propuesta que consideran inconstitucional, ha incidido Lastra, no es óbice para que las formaciones políticas puedan hacer sus propuestas siempre con respecto a la Constitución y con arreglo a la ley.

"Dentro de la legalidad cabe todo. No vamos a penalizar a nadie por sus ideas. Mientras ese anhelo no rebase los cauces constitucionales y el Estatuto de Gernika, no corre peligro el acuerdo con el PNV", ha afirmado la vicesecretaria general socialista.

QUE LO LLEVEN A LA COMISIÓN TERRITORIAL

Además, Lastra ha aprovechado para emplazar al PNV a sumarse a la Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico para plantear una propuesta que, ha recalcado, no podría llevarse a cabo sin una modificación constitucional.

Según la dirigente socialista, el único "foro real" en el que se está hablando de una hipotética reforma de la Carta Magna es esa comisión impulsada por el PSOE y de la que el PNV, al igual que Unidos Podemos, ERC y el PDeCAT, se autoexcluyeron por la activación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.