El PSOE urge a los nacionalistas catalanes a elegir a un "candidato que sea viable", que no esté "fugado de la justicia"

Así lo ha puesto de manifiesto la dirigente socialista en una comparecencia ante los medios de comunicación, que ha tenido lugar en la sede del partido ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

En este sentido, Narbona ha afirmado que los partidos independentistas "tienen toda las responsabilidad de este impás" y ha añadido que dichas formaciones políticas saben que tienen que proponer un candidato "que pueda de verdad ser elegible y pueda formar un gobierno dentro de la legalidad".

"Está tardando demasiado tiempo", ha criticado la presidenta socialista, al tiempo que ha advertido que ello trae consigo "consecuencias" en la seguridad jurídica, económica y en la convivencia en Cataluña.

Asimismo, Cristina Narbona ha denunciado que los partidos nacionalistas catalanes "no entienden" que no cuentan con "una mayoría social". "El Tribunal Constitucional se ha pronunciado de forma muy clara respecto a cual puede ser la hoja ruta de un gobierno en Cataluña. Esperamos que cuanto antes lo entiendan", ha apostillado.

Por otro lado, la dirigente socialista se ha referido a la situación de las pensiones en España y ha destacado que el PSOE lleva haciendo propuestas desde hace "bastantes meses" en este sentido, como urgir a que las presiones se revaloricen no un 0,25% sino un 1,6%. "Esperamos que esta Proposición de Ley no la vete el PP, con el apoyo de Ciudadanos. Confiamos en que este año los pensionistas no pierdan más poder adquisitivo", ha apuntado.

Narbona ha defendido que el PSOE ha hecho otras propuestas encaminadas a dar "estabilidad" al sistema de pensiones a largo plazo, con "nuevas figuras impositivas, combatiendo el fraude en la Seguridad Social y mejorando la calidad del empleo que sea".

"Cuando Rajoy dice que nosotros estamos pidiendo una revalorización de las pensiones conforme al IPC, estamos poco menos que queriendo dar un cheque sin fondos", ha dicho Narbona, "hay que recordar que ese cheque sin fondos se lo dio el señor Rajoy a las entidades financieras" por importe de 77.000 millones de euros "sin retorno".

A su juicio, "si hay voluntad política por supuesto que se pueden aumentar la pensiones". Así, ha explicado que el PSOE espera que "antes de que se produzca la comparecencia de Rajoy" en el Parlamento, el Gobierno remita a todos los grupos parlamentarios sus propuestas en materia de pensiones.