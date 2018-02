PSOE presentará la próxima semana su proposición de ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que su partido presentará en el Congreso de los Diputados la próxima semana una proposición de ley para "garantizar igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres".

Así lo ha anunciado durante la celebración de una Asamblea Abierta de su partido en el Centro Cultural San Marcos de Toledo tras hacerse eco de las palabras de la concejal del PP de Córdoba María Jesús Botella --hermana de Ana Botella--, "que dice que el problema de las mujeres es que están menos formadas que los hombres".

"No sólo Rajoy dice que no hay que hacer nada --ante la brecha salarial--, sino que ahora las ediles del PP atacan a las mujeres diciendo que no son las más cualificadas", ha añadido.

"Las mujeres sufrís una doble desigualdad en la vida profesional y también cuando llegáis a la jubilación, algo que es injusto. Y escuchar a Rajoy decir que no hay que decir nada en relación con la lucha de la brecha salarial no es un lapsus, porque lo que quiere es esa desigualdad", ha dicho.

Esta proposición de ley de igualdad salarial tal y como detalló la pasada semana la secretaria de Igualdad del partido, Carmen Calvo, incluirá entre otros extremos sanciones a las empresas que paguen menos a las mujeres que a sus compañeros varones por el mismo puesto de trabajo.

Pedro Sánchez ha recordado que el PSOE ha abanderado "diez acuerdos de país" catalogando "tres desafíos" como son la recuperación económica, la desigualdad y la regeneración democrática. Como ejes fundamentales, ha antepuesto la necesidad de mejorar el sistema de pensiones y acabar con la reforma laboral.

"ES HIPÓCRITA QUE RAJOY PIDA AHORRO PARA LAS PENSIONES"

En referencia al sistema de pensiones, ha recordado las palabras de Mariano Rajoy llamando al ahorro, tachando de "hipócrita" al presidente del Gobierno por pedir ese ahorro cuando ha sido el responsable de que los ciudadanos "ganen menos".

A su juicio, Rajoy demuestra que "ha bajado los brazos" para revertir la situación de las pensiones, ante lo que los socialistas "siempre van a decir que se trata de derechos, sino de mercancías".

Tras recordar que el Estado pidió un crédito al Tesoro de 18.000 millones de euros para pagar las pensiones este año, ha recordado la propuesta del PSOE para apuntalar el sistema, la cual pasa por "más sueldos y por abrir el debate de cómo financiarlo además de con cotizaciones de la Seguridad Social".

Es ahí donde los socialistas han abogado por un impuesto a los beneficios de la banca, "algo que no resolverá el déficit" porque sólo recaudaría unos 2.000 millones de euros, pero que es una tasa "coherente" al tratarse de un sector "rescatado y que no deja de despedir gente". "Rescate por rescate. Que arrime el hombro".

Pedro Sánchez, además, se ha preguntado "cómo es posible" que Mariano Rajoy, que ha "vaciado" la hucha de las pensiones, "sea el más votado entre los mayores de este país". Además, le ha mandado un aviso: "En 2020, cuando convoque las elecciones, le vamos a ganar en votos".

RESPUESTA A LOS ASISTENTES

También ha tenido palabras para hablar del Pacto Nacional del Agua planteado por su formación política, punto en el que ha defendido que incluirá que las desaladoras sean "un pilar central de ese gran acuerdo".

Tras la ronda de preguntas de algunos de los más de 500 asistentes a la cita, Sánchez ha tocado otros temas como el copago farmacéutico, "que está creando barreras en el acceso a la sanidad entre los más desfavorecidos". Así, la propuesta del PSOE es "aumentar la lista de fármacos".

También ha respondido sobre cuestiones relacionadas con los trabajadores autónomos, recordando que su madre, quien se jubiló en el mes de diciembre, cotizó como autónoma mucho tiempo.

"Sé muy bien por ver a mi madre cómo le ha repercutido eso en la jubilación. Muchos cobráis menos de 700 euros al mes. Hay que amoldar eso, muchos cotizáis por la mínima, pero tenemos que empezar a plantear un sistema amoldado a los ingresos reales", ha dicho, avanzando que en breves fechas habrá propuestas en este sentido en el Congreso de los Diputados.

Ante más preguntas, ha recordado su propuesta de aumentar salario de profesores; ha apostado por un parque de viviendas para la gente joven; y ha sugerido recuperar ayudas de emancipación.