El PSOE ve "razonable" que un guardia civil coordine la seguridad por el referéndum catalán

El PSOE considera una "medida completamente razonable" la decisión de la Fiscalía de encargar a un coronel de la Guardia Civil la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad que participarán en el operativo de seguridad de cara al referéndum del 1 de octubre porque no equivale a "invadir competencias" de la policía autonómica, los Mossos d'Esquadra.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, ha interpretado que esa medida "va encaminada a preservar la convivencia, la libertad y la seguridad en Cataluña" en momentos en que esta Comunidad Autónoma atraviesa una situación "grave" e "insólita", en la que "toca" defender la Constitución y la democracia, contribuyendo a que Cataluña esté "tranquila" y que el 1 de octubre "nadie piense que ha habido una consulta" con la que poder hacer una declaración de independencia.

Calvo ha advertido de que el PDeCat incurre en una contradicción cuando, al tiempo que apoya la constitución de una comisión en el Congreso que estudie la modernización del Estado autonómico español, su presidente se sitúa "en situación de máxima tensión" empeñándose en "llevar a Cataluña a una situación imposible".

La secretaria de Igualdad ha hecho un último llamamiento para que España no dé el día 1 de octubre un "lamentable espectáculo" por el empecinamiento de los independentistas en llevar a cabo una consulta que "no puede calificarse de referéndum porque no es legal".

NO PUEDE HABER DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

También ha remarcado que el 2 de octubre no se podrá declarar la independencia de ningún territorio en España porque "no es legal" ni democrático, además de que no lo aceptaría la Constitución española ni la comunidad internacional.

Bajo su punto de vista, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho "en la misma frase una cosa y la contraria" cuando afirma que no está encima de la mesa del Govern hacer una declaración unilateral de independencia, pero señala que si el referéndum no se puede hacer, a lo mejor "alguien la pone sobre la mesa", en palabras de Puigdemont.

EL ENREDO DE PODEMOS

En alusión a la Asamblea de cargos públicos organizada este domingo por Podemos en Zaragoza, donde pidieron al PSOE dejar de apoyar al PP y defender un referéndum pactado, Calvo ha pedido a la formación 'morada' que deje de "estar enredando con confrontaciones" cuando la Cámara Baja ya ha dado luz verde a la creación de una comisión parlamentaria, "en la sede de la soberanía de todos los españoles" en la que Podemos y el resto de partidos podrán lanzar sus ideas sobre la actual "estructura de Estado que hace aguas".

Y preguntada por una posible activación del artículo 155 de la Constitución, que permitiría al Gobierno tomar todas las medidas que fueran necesarias para forzar a las autoridades catalanes al cumplimiento de la legalidad, se ha limitado a señalar que ese precepto tiene una tramitación determinada y, hasta la fecha, el Gobierno no ha dicho nada sobre su aplicación, por lo que no lo está tramitando.

Si ese escenario llegara a plantearse en algún momento, sería entonces cuando el PSOE fijaría su posición, ha reiterado. Calvo ha pedido que en los momentos actuales es necesario que los partidos trasladen un mensaje de tranquilidad y mediten "con prudencia y gran sentido de la democracia" sobre el futuro de los españoles.

Los socialistas, ha añadido, están por construir "un futuro en que la unidad territorial de España no se ponga en duda" y pueda abordarse una reforma de la Constitución que permita alcanzar un nuevo pacto social y territorial que solucione los problemas de paro, bajo salarios y garantice unos servicios públicos de calidad, al tiempo que ofrezca un nuevo encaje territorial que reconozca la diversidad de todos los territorios.