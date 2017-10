El PSOE rechaza una mediación externa y dice que el Gobierno aún no les ha pedido apoyo para aplicar el 155

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha rechazado cualquier mediador externo al conflicto con Cataluña, alegando que ese proceso de mediación deben ejercerlo las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Asimismo, ha asegurado que su partido todavía no se ha planteado si apoyaría o no la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el desafío independentista porque el Gobierno de Mariano Rajoy aún no se lo ha planteado a los socialistas ni "ha tomado decisión alguna" para solucionar el problema con Cataluña.

"No tiene ningún sentido introducir a la Iglesia o elemento fuera del marco político", ha declarado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, insistiendo en que no existe la necesidad de establecer una mediación externa ante el conflicto con Cataluña. "No lo veo", ha recalcado al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno central y el catalán acuerden un interlocutor, y ha remachado: "No nos perdamos ahí, con elementos que se introducen y que no ayudan".

Por otro lado, Ábalos ha dicho que el PSOE todavía no se ha planteado si respaldaría o no al Gobierno central en caso de que decida aplicar el artículo 155 de la Carta Magna --que permite al Estado adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones--.

"No se nos ha pedido apoyo porque el Gobierno no ha tomado decisión ninguna", ha argumentado, rechazando la "presión tremenda" que, a su juicio, tienen los socialistas en este asunto. Según ha afirmado, el Gobierno primero debe plantear al PSOE "la respuesta" que dará al desafío soberanista y, tras ellos, su partido decidirá.

La decisión que tome el Ejecutivo, ha explicado Ábalos, debe ser planteada desde "el respeto y la mesura", la "proporcionalidad", y el respeto a la ley y a la Constitución. En cualquier caso, ha afirmado que la comunicación entre el líder socialista, Pedro Sánchez, y Rajoy es "fluida".

DIALOGAR Y MANTENER EL DESAFÍO

El dirigente del PSOE ha apuntado este jueves que "no se puede apelar al diálogo" al mismo tiempo que se mantiene el desafío secesionista, por lo que ha instado al presidente catalán, Carles Puigdemont, a desconvocar el Pleno del Parlament del próximo lunes que incluye la declaración de independencia de Cataluña.

Así, el dirigente socialista ha dicho que el PSOE espera que el próximo lunes no se celebre la sesión plenaria en el Parlamento Catalán en la que está prevista la declaración de independencia. Y ha abogado por que se abra una negociación, aunque ha afirmado que si el Gobierno catalán sigue "instalado en la legalidad", no se "dan las condiciones" para establecer un diálogo "abierto y constructivo".

En este sentido, Ábalos ha aseverado que, si finalmente se produce una declaración unilateral de independencia, "no cabe más que actuar" ya que se sitúa "fuera" de la legalidad. Por ello, ha reclamado a Puigdemont que dé "un paso" y desconvoque ese Pleno: "No se puede apelar al diálogo y al mismo tiempo estar manteniendo el desafío", ha subrayado.

El socialista, que ha criticado al presidente catalán por pretender una imagen de "moderación" desde la "rebeldía, ha dicho que las palabras de Puigdemont durante el mensaje institucional de este miércoles fueron "decepcionantes" y "poco tranquilizadoras". Ábalos ha insistido en que uno "puede tener vocación independentista" pero la gestión siempre tiene que estar "dentro del marco legal": "Ayer hubo un ejercicio de cinismo absoluto", ha manifestado.

El diputado del PSOE, que cree que en el movimiento independentista ha habido "un cambio importante" porque "han empezado a sacar a la gente a la calle", ha reprochado al Gobierno la gestión de la jornada de votación del referéndum y ha lamentado las imágenes de violencia de los enfrentamientos que se produjeron. A su juicio, estas imágenes "han puesto en cuestión la fortaleza del Estado" y han hecho "propaganda independentista".

REPROBACIÓN DE SÁENZ DE SANTAMARÍA

Con este argumento, ha defendido que el PSOE haya pedido la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso de los Diputados: "Se nos vendió que el 1-O no iba a haber ninguna materialización de ese simulacro de consulta y eso no fue así", ha incidido.

Sobre las críticas que esta iniciativa ha recibido de algunos socialistas, Ábalos les ha recordado que la decisión corresponde al ámbito de la dirección. Aunque sostiene que el PSOE "escucha" todas las voces, "la decisión final" es de la dirección socialista.

"Me refiero a todos los que han opinado", ha afirmado, preguntado en concreto sobre las críticas del exvicepresidente Alfonso Guerra, del que ha dicho que "es un símbolo" para el partido. "Tenemos muchos 'ex', pero uno no es más que los otros, y no todos dicen lo mismo", ha subrayado.

Por último, Ábalos ha defendido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña el pasado domingo y ha recalcado que los agentes "están sometidos a una instrucción": "A quienes criticamos es a quienes toman las decisiones políticas, los agentes solo cumplen"