PSOE asegura que su voto no va a impedir la reprobación o cese de Mayer y Mato: "Votaremos a favor o abstención"

La portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha asegurado este lunes que su voto no va a impedir la reprobación o cese del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y su homóloga de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, citados en calidad de querellados en la investigación sobre el Mutua Madrid Open, sino que "votarán a favor o abstención".

Así lo ha dicho Causapié en una rueda de prensa, donde ha reiterado en varias ocasiones que "en ningún caso van a evitar la reprobación, ni la solicitud de cese de los concejales". "Nosotros estamos analizando la situación judicial y no vamos a evitar esa solicitud de dimisión y de cese y lo mantendremos en el Pleno", ha remarcado.

En este punto, Causapié ha dicho no estar de acuerdo con una parte de la propuesta de Ciudadanos que propone una comisión de investigación, que, a juicio de la portavoz, "no procede y no es la herramienta". Causapié también ha criticado que Ahora Madrid se ha posicionado "como tradicionalmente viene haciendo el PP".

"Hemos visto una doble vara de medir que nos ha decepcionado de Ahora Madrid y me ha sorprendido", ha indicado la edil, al tiempo que ha declarado que les"ha "llamado la atención que haya una valoración ética diferente por parte de Ahora Madrid cuando se produce un hecho de estas características como cuando pidieron la dimisión de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa".

"Sus respuestas nos recuerdan a las del PP lo que nos parece decepcionante por parte de Ahora Madrid", ha subrayado.

Causapié también ha remarcado que la posición del PSOE nunca depende de lo que diga la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sino que "el PSOE toma sus propias decisiones como grupo socialista".

"Hemos tenido una primera conversación y estamos estudiando la información jurídica, por lo que tomaremos la decisión definitiva mañana", ha insistido Causapié, para detallar a continuación que "las propuestas de PP y Cs las han estudiado", pero "sería positivo que Cs y PP se pusieran de acuerdo y tuvieran una sola propuesta". El PP pedirá el cese y la dimisión de ambos concejales y Cs su reprobación en el Pleno.

No obstante, la portavoz socialista ha insistido en que "no ha habido ninguna negociación porque no negocian este tipo de cuestiones con Ahora Madrid". También preguntada por si se ha llegado a replantear el acuerdo de investidura con Carmena, Causapié ha señalado que "dieron su apoyo a la investidura de Carmena y no se están replanteando el acuerdo", pero "cuando se gobierna en minoría hay que escuchar al Pleno".

"Nos parece muy importante que la alcaldesa escuche lo que se diga en el Pleno y actúe en consecuencia, como hemos pedido en todas las resoluciones que se han hecho en el Pleno porque es una obligación democrática", ha añadido.

"Tendremos que ir viendo cuál es el procedimiento judicial y solicitando a la alcaldesa que mueva ficha", ha zanjado la portavoz socialista al respecto.