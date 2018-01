PSPV: "el pasado al que quiere renunciar Bonig está muy presente todavía" en el Consejo Consultivo y el Senado

Barceló ha hecho estas valoraciones tras las declaraciones del 'número' dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano. En un comunicado, el PSPV ha recalcado que las palabras de Crespo señalan a los expresidentes de la Generalitat Alberto Fabra y Francisco Camps y a la exalcaldesa de Elda Adela Pedrosa "como conocedores y beneficiarios de la trama corrupta".

La dirigente socialista ha criticado que el PPCV permita que "los implicados estén ocupando cargos públicos en su representación" y ha lamentado "el bochorno diario que el partido de Bonig está haciendo pasar a los valencianos y a sus propios votantes".

"Las declaraciones bochornosas que se están produciendo en el juicio de Gürtel desmontan todos y cada uno de los argumentos que durante años el PPCV esgrimió para atacarnos, para insultarnos y acusarnos a quienes nos dejamos todos los recursos económicos y personales a nuestro alcance para denunciar la trama corrupta que habían organizado con dinero público para mantenerse en el poder", ha subrayado.

Barceló ha puesto en valor que, "aunque diez años tarde, los implicados estén contando ante la justicia y ante la sociedad que el PSPV tenía razón cuando denunció que el PPCV acudía dopado a las elecciones".

"NO BASTA CON EL PERDÓN"

De igual forma, se ha mostrado "avergonzada por la reputación que están dando a la Comunitat quienes nos gobernaron durante 20 años, pagando sus campañas electorales con dinero en 'B' mientras los ciudadanos cumplían rigurosamente con sus obligaciones tributarias".

Por ello, ha asegurado en que desde el PSPV insistirán "para conocer toda la verdad en la Audiencia Nacional y en la Comunitat Valenciana". "Las acusaciones son tan graves y apuntan tanto a la excúpula del PPCV y del Consell, que ya no basta con el perdón, sino que es necesario conocer toda la verdad, que se depuren todas las responsabilidades políticas necesarias y que se devuelva el dinero robado a los valencianos", ha apostillado.

PIDE A BONIG QUE "DÉ LA CARA"

Barceló ha reclamado que "Bonig no se excuse más en que no comenta las decisiones judiciales". "No le pedimos que comente decisiones judiciales, lo que le pedimos es que dé la cara, que reconozca que su partido manipuló las reglas de juego democráticas para ganar las elecciones y que ella forma parte del mismo PPCV que sigue implicado en Gürtel y ocupando puestos en las instituciones españolas".

La secretaría de Ciudadanía del PSPV ha remarcado que Isabel Bonig "sigue permitiendo incluso que Camps y (el exsecretario del PPCV) Ricardo Costa continúen como militantes de este mismo PPCV", ha zanjado.