El PSPV replica a Feijóo: "Es absolutamente falso que Rajoy y Montoro hayan condonado 11.000 millones de euros"

Mata se ha pronunciado en estos términos después de que Feijóo haya rechazado las quejas de gobiernos autonómicos como el de la Generalitat Valenciana por la financiación que recibe su comunidad cuando ha dicho que el actual Ejecutivo le ha condonado 11.000 millones de euros en intereses de la deuda y fue el PSOE el que pactó el actual sistema. "El Gobierno de la Generalitat se lo debería agradecer a este gobierno", ha dicho Feijóo.

El dirigente socialista ha reclamado a Feijóo "seriedad y compromiso" y le ha instado a que "en lugar de salir a salvar públicamente a Rajoy lo que debería de hacer es exigirle de forma inmediata que presente el nuevo modelo de financiación que debería estar en marcha desde 2014 y al que se comprometió públicamente hace un año en la Conferencia de Presidentes".

"Lamentablemente en esta comunidad estamos acostumbrados a que el PP se dedique a esquilmarnos, ya sea por corrupción y despilfarro o por su negativa a destinarnos los recursos que nos corresponden, pero que no se piense ni él ni el PP que lo vamos a consentir ni un segundo más", ha subrayado Mata.

Mata ha negado esta condonación y ha recalcado que los valencianos "no debemos agradecerle nada ni a Rajoy ni a Montoro" al tiempo en que ha incidido en que "lo primero que debe de hacer si quiere defender los intereses de los gallegos ante la infrafinanciación es leerse el informe de los expertos, no manipular y sobre todo no perjudicar a los valencianos".

"Mal empieza Feijóo su carrera por la sucesión de Mariano Rajoy si lo hace mintiendo y demostrando su profundo desconocimiento sobre cómo funciona y en qué situación se encuentra el actual modelo de financiación", ha manifestado y ha recriminado al presidente de Galicia sus palabras hacia la situación económica de la Comunitat.

Mata ha invitado a Feijóo a que "si es que en algún momento piensa defender a sus ciudadanos en este debate fundamental a leerse como mínimo el informe de los expertos". Un informe que, tal y como ha señalado el síndic socialista, "está elaborado por los expertos elegidos por el propio Rajoy y en el que queda en evidencia que la Comunitat es la peor financiada de todas las autonomías".

Según el portavoz socialista, "lo único que hicieron --Rajoy y Montoro-- fue, en plena campaña electoral y solo por intereses partidistas, poner a interés 0% un dinero que nos llega en forma de préstamo cuando es dinero nuestro y que debería llegarnos vía financiación autonómica".

"Desde entonces Montoro nos cobra un interés de más del 0'8% y es responsable de que el coste de la deuda suponga ya más de 5.000 millones de euros para los valencianos y valencianas cada año", ha manifestado, para añadir que "lo peor de todo no es comprobar el desconocimiento que un presidente autonómico tiene sobre la financiación autonómica, sino comprobar que ha empezado una carrera para suceder a Rajoy con la estrategia de perjudicar a los valencianos".

PIEDRAS EN EL CAMINO

De hecho, el dirigente socialista ha reiterado que "los socialistas valencianos vamos a poner todas las piedras en el camino que haga falta para que alguien que ya ha dejado bien claro que quiere y que se enorgullece de que la Comunitat Valenciana esté infrafinanciada se ponga al frente del PP".

En esta línea, ha denunciado que "tenga además la osadía de presumir de la condonación de un dinero que el Estado recibe a interés 0 de Bruselas, que corresponde a los valencianos y que en cambio lo administra Montoro cual señor feudal para ahogarnos económicamente".