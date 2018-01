El PSPV pide "ilegalizar el PP" por los casos de corrupción y que Camps deje el CJC tras la confesión de Correa

"Está incapacitado políticamente y como jurista y creo que esta Comunitat algún día llegará a la conclusión de que Camps es persona 'non grata'", ha subrayado.

Así lo ha indicado Barceló en una rueda de prensa, después de que el presunto 'cabecilla' de la trama Gürtel Francisco Correa haya reconocido que el PP liderado por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps pagó en negro los actos de las campañas de las elecciones municipales de 2007 y de las generales de 2008 a la empresa de la red corrupta Orange Market.

En su intervención la también diputada del PSPV en las Cortes ha considerado que se debe ilegalizar el PP por los casos de corrupción en los que está involucrado. En este sentido, ha recordado que en toda España hay 126 personas vinculadas al partido que están sentadas en el banquillo de los acusados en más de 30 causas abiertas.

"Es impresionante el listado", ha considerado para apuntar que el PPCV engañó a los valencianos diciendo que hicieron todo lo posible para que la Comunidad estuviera a la vanguardia, mientras la construían "bajo un suelo de corrupción".

CAMPS ERA "EL ESLABÓN PERDIDO"

A su juicio, el escrito de Correa deja "prácticamente sin defensa" a los acusados por el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano --que arranca el próximo lunes, día 15 de enero--, y desvela el papel de Camps en la trama y que era "el eslabón perdido y la 'X' que tantos años llevamos años buscando". "Camps hasta ahora ha estado muy apartado del foco, seguramente porque sus correligionarios no han querido implicarle, pero ahora quien le pone en el foco es el jefe de la trama", ha subrayado.

Por ello, ha remarcado que el exjefe del Consejo y el PPCV tendrán que explicar "por qué se permitió que la trama se instalara en la Comunitat, por qué se abrieron las puertas de la administración autonómica y se contribuyó con contratos públicos a engordar y beneficiar a una empresa privada y si el hecho de que la trama corrupta también reportaba ventajas para poder financiar irregularmente en las campañas electorales" al PP.

De este modo, ha instado a la formación que lidera Isabel Bonig a dar explicaciones sobre "el porqué consistió estas prácticas y cómo engañaron a sus votantes y a los ciudadanos de la Comunitat". "No vamos a aceptar que Bonig diga que esto es cosa del pasado y que no tiene nada que ver con ellos. La realidad es tozuda y este pasado se hace presente y no nos valen las excusas", ha remarcado Barceló.

En esta línea, ha insistido en que "cuando uno hace trampas y se salta las reglas del juego democrático", para concurrir a unos comicios, debe "dar explicaciones a la sociedad porque muchos votantes se sienten sonrojados y abochornados de ver el espectáculo y cómo se les engañó", ha puntualizado para indicar que quizás sin ese dinero en B que recibió el partido los resultados hubieran sido distintos.

Asimismo, ha destacado que el escrito de Correa pone de manifiesto que se hicieron "facturas falsas" y se cometieron delitos contra la Agencia Tributaria porque se ocultó dinero al fisco por parte de un 'expresident' y un partido "que tantas lecciones de ética han dado en esta Comunitat", ha lamentado.

Para Barceló, Camps no ha sido "maltratado" como persona porque las críticas son hacia su gestión y la de la cúpula de la formación cuando él estaba como máximo dirigente. "De lo que se trata es de que esta Comunitat no pase página sin saber quiénes son los responsables de la corrupción en la Comunitat porque han hecho un daño irreparable a la ética política y a muchas empresas que no se podían presentar en libre concurrencia a los concursos".

Además, ha animado al 'expresident' a que si se siente atacado "salga" y explique lo que ha pasado. "Se le señala porque es imposible que no supiera lo que estaba pasando. Nosotros no somos un tribunal, pero tenemos que denunciar lo ocurrido", ha defendido la socialista.

"SATISFECHOS; PERO INSUFICIENTE"

Insistida por si el PSOE va a "modificar" su estrategia como acusación popular en la vista, ha puntualizado que desconoce si este escrito va a "trastocar" el desarrollo del juicio por si la defensa de los acusados, a raíz de lo publicado, van a variar sus estrategias o si se va a llamar a nuevos testigos. "No sabemos qué va a pasar", ha admitido.

Con todo, se ha mostrado "satisfecha" con la confesión de Correa, aunque ha considerado que es "insuficiente" porque "solo dibuja el perfil de lo que hay detrás", pero deja incógnitas sobre quién hizo las presentaciones entre el contacto del Bigotes que le presentó a Camps.

Además, ha lamentado el coste político que le ha supuesto al PSPV las denuncias de los casos de corrupción, de hecho ha recordado que han tenido que vender su sede en Blanqueries, y la "desconfianza" que se generó en torno a la formación socialista. No obstante, ha destacado que ahora "se ha encontrado a la 'X' que llevaban tantos años buscando", en alusión a Camps.