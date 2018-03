Pablo Iglesias cree que Jordi Sànchez tiene derecho a ser investido presidente aunque esté en prisión preventiva

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cree que el número dos de Junts per Catalunya (JxCat) y líder de la ANC, Jordi Sànchez, puede ser elegido presidente de Cataluña si así lo acuerdan los partidos independentistas, ya que el estar en prisión preventiva no le priva de sus derechos políticos. No obstante, ha calificado esta cuestión de "secundaria".