Pablo Iglesias recuerda al PSOE que en su programa se comprometió a mejorar la proporcionalidad del sistema electoral

"Los votantes del PSOE se sentirán traicionados si el PSOE otra vez resulta que miente, que dice una cosa en campaña y luego, si te he visto no me acuerdo", ha avisado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

En esta línea, Iglesias ha defendido que los programas electorales son como "contratos" que los partidos firman con sus votantes y, por ello, el PSOE debería cumplir con ese objetivo plasmado en el de los comicios de 2016, en el que planteaba la reforma de la ley electoral para "mejorar la proporcionalidad", entre otras cosas.

"NO HABERLO DICHO"

"Lo dijeron en el programa. No haberlo dicho", ha apuntado Iglesias después de que el PSOE enfriara ayer la posibilidad de aliarse con Unidos Podemos y Ciudadanos para reformar ya la ley electoral, y apostara por continuar abordando este tema en la subcomisión creada en el Congreso para ello.

Según el líder 'morado', el PSOE se equivocará si en esta cuestión también decide "alinearse con el PP", al tiempo que ha defendido que no deben asumir esta reforma en términos de a quién beneficia, sino con el objetivo de conseguir que el Congreso refleje mejor la sociedad.