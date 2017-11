Pablo Iglesias carga contra Pedro Sánchez por "mentir" a sus bases y acabar aliándose con la derecha

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha cargado este miércoles duramente contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y le ha acusado de "mentir" a sus bases para ganar las primarias de su formación el pasado mes de mayo, al haberse aliado ahora "con la derecha".

"Pedro Sánchez mintió a sus bases para ganar unas primarias", ha denunciado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, poco antes de que se constituyera la comisión impulsada por el PSOE para revisar el modelo territorial, en la que Podemos no participa al considerarla inútil.

Según Iglesias, Sánchez ha roto las promesas que le hizo a sus militantes y se ha aliado con "la extrema derecha" de Ciudadanos y "la derecha corrupta" del PP para crear un espacio en el que no se dan las condiciones de diálogo para buscar una solución a la crisis catalana y territorial de España.

"Proponer una comisión mientras varios miembros del Govern están en la cárcel a lo mejor no es el momento más sensato. En una comisión así deberíamos estar todos y si el PP usa esa comisión para apostar por una vía absurda de recentralización, pues lo señores del PSOE no han demostrado tener el mejor don de la oportunidad", ha lamentado.

CON LA CONCIENCIA "MUY TRANQUILA"

Frente a las críticas que reciben del PSOE, acusando a Podemos de situarse del lado de los independentistas, Iglesias ha asegurado en su formación tienen "la conciencia muy tranquila" con la estrategia que han seguido hasta ahora y las propuestas que han defendido.

"Estamos frente al PP y no queremos que Cataluña se vaya de España pero no vamos a defender la represión y la cárcel, sino la seducción y el referéndum, y los que dijeron una cosa para luego hacer otra tendrán que dar muchas explicaciones", ha avisado al líder socialista.

Por otra parte, preguntado sobre la carta que ha escrito a sus militantes el líder de ERC y vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras, en el que plantea la necesidad de "tejer complicidades" con los 'comunes', Iglesias ha asegurado que es "una buena noticia", siempre que asuma que el "unilateralismo" no les ha servido para nada", es decir, que abandonen esta vía.

"A mi me gustaría que las fuerzas políticas catalanas de izquierdas y progresistas reconocieran que el unilateralismo no sólo no era legítimo sino que no les ha servido para nada", ha afirmado el líder de Podemos.

"UNA ESPAÑA FRATERNA"

"A mi me gustaría que se plantearan construir con nosotros no solamente una Cataluña progresista con su autonomía, su Generalitat y sus instituciones, sino que nos ayudaran a construir una España fraterna que saque a los corruptos de las instituciones", ha proseguido, para añadir que, "si la carta del señor Junqueras va en esa dirección", es una "buena noticia".

Iglesias ya defendió hace semanas su apuesta por buscar pactos postelectorales y de gobierno en Cataluña tras el 21-D con las fuerzas "progresistas", entre las que incluyó a ERC y PSC, para hacer un Gobierno que llevara a cabo políticas sociales.

En este sentido, el líder 'morado' ha vuelto a tender su mano a ERC este miércoles aunque, eso sí, ha dejado ver que deben renunciar a la vía unilateral hacia la independencia, porque no sólo es "ilegítima" sino que, además, "no les ha servido para nada".

A su juicio, la única postura que se está demostrado "viable" y "sensata" es la del diálogo y la de buscar un nuevo esquema de organización institucional en Cataluña "dejando que los catalanes voten" a través de un referéndum pactado; postura por la que, según ha defendido, ha apostado siempre su formación.

"Nos han atacado por todos los lados pero nuestra postura a favor del diálogo se está revelando como la más sensata y creo que va a ser la que se va a llevar a cabo en el futuro", ha afirmado. "Nosotros queremos defender la integridad territorial, pero convenciendo y seduciendo", ha apostillado.