Pablo Iglesias habla con Rajoy y con Puigdemont a través de mensajes telefónicos

No obstante, Podemos no ha querido revelar en contenido de dichas conversaciones, como tampoco quiso hacerlo este miércoles el propio Iglesias, cuando reconoció en declaraciones a los medios que estaba en contacto con ambos mandatarios.

"He hablado y hablo con cierta regularidad tanto con el presidente del Gobierno como con el presidente de la Generalitat, pero me van a permitir que por prudencia, porque ciertas gestiones hay que hacerlas de manera prudente, no les diga cuándo he hablado con cada uno", explicó en declaraciones a los medios.

Iglesias no ha protagonizado este jueves ninguna aparición pública y se ha limitado a publicar un mensaje en las redes sociales sobre la posibilidad de que se celebraran elecciones, antes de que Puigdemont descartara esta opción en su declaración institucional de la tarde de este jueves.

En su mensaje, el líder del partido morado ha vuelto a reclamar diálogo, al igual que han hecho otros dirigentes de su formación. "No hay legitimidad para la independencia. Que PP-PSOE-Cs insistan en el 155 es un grave error. Solo hay una solución: diálogo y referéndum", ha defendido su portavoz parlamentaria, Irene Montero, quien también ha lamentado que tanto el Gobierno como la Generalitat han quedado "inhabilitados" para buscar una solución, por sus últimos movimientos.