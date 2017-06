Pablo Iglesias avisa, horas antes de un acto con los Reyes, de que "España no es sólo Monarquía ni Estado español"

Así lo ha asegurado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, poco antes de participar en un acto en el Congreso presidido por los Reyes para conmemorar los 40 años de las elecciones de 1977 y homenajear a los parlamentarios de las cortes constituyentes.

"Esto hay que decirlo muy claramente. España no es sólo el Estado español, ni es la Monarquía. Es una realidad plurinacionalidad compleja, donde viven diferentes estilos, personas y naciones. Entender esto es entender España. Quien no entiende esto no entiende su país", ha defendido durante su discurso, para reivindicar su concepción plurinacional del Estado.

Iglesias también ha aprovechado este encuentro informativo para defender el homenaje que su grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha organizado en el Congreso, una hora y media antes del acto oficial con los Reyes, para homenajear a las víctimas del franquismo y los "héroes" que combatieron la dictadura.

"LIMPIAR LAS INSTITUCIONES DE TIPOS SINIESTROS"

En este sentido, el líder del partido morado ha defendido que España tiene la responsabilidad de reconocer a esos "héroes de la democracia" que lucharon contra el franquismo y de hacer "memoria democrática"; una tarea que pasa por "limpiar las instituciones" de "tipos oscuros" como el exministro Rodolfo Martín Villa o el comisario José Manuel Villarejo y acabar con la "impunidad".

Por ello, ha reivindicado el homenaje de Unidos Podemos al "antifranquismo" como "necesario". "Cuando hablamos de la recuperación de las libertados democráticas, para nosotros era absolutamente fundamental hacer un homenaje quizás a los que hayan sido más invisibilizados en nuestra democracia y que fueron los héroes de la democracia", ha explicado.

En concreto, Iglesias, ha señalado que esa labor de acabar con la impunidad pasa por destapar a los "tipos siniestros" como Villarejo y Martín Villa para que se "conozca su rostro". "La democracia necesita deshacerse de estos tipos. Un tipo como Villarejo no ayuda a nuestra democracia", ha enfatizado.

"La democracia no se defiende no se defiende desde nuestra cloacas, torturando ni asesinando. En 2017 la consolidación de nuestra democracia implica limpiar nuestras instituciones de tipos siniestros y acabar con la impunidad", ha ahondado.