Pablo Iglesias respeta la opinión de Tania Sánchez pero rechaza que use "palabras gruesas" que "dañan" a Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha mostrado este viernes su malestar con las consideraciones realizadas por la diputada de su partido, Tania Sánchez, cuando le acusó de plantear "una chantaje" al decir que no seguirá liderando la formación morada si no gana su proyecto en la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre. Aunque ha asegurado que respeta su opinión, Iglesias ha reprochado a la parlamentaria que use "palabras gruesas" que "dañan" a Podemos.