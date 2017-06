Pablo Iglesias: "Va siendo hora de que nuestro país rinda homenaje a los demócratas que se jugaron la vida por una sociedad mejor"

40 años después de las elecciones de 1977. 40 años después de aquella recuperación de derechos democráticos después de la dictadura franquista, el Congreso celebra este miércoles un acto solemne y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha querido rendir homenaje "a los democrátas que se jugaron la vida por una sociedad mejor".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el líder de Unidos Podemos ha explicado el acto previsto con asociaciones de memoria histórica: "Personas como el ex ministro franquista Martín Villa siguen sin pedir perdón ni responder a la justicia por hechos como el de marzo de 1976 en el que un operativo policial acabó con la muerte de cinco huelguistas. Va siendo hora que España reconozca a quienes se jugaron la vida, a los héroes y heroínas que lo dieron todo por un país mejor".

Iglesias recordó al poeta Marcos Ana –"la venganza es inaceptable, pero la justicia es necesaria"– "no para pedir venganza, sólo para que se haga justicia. A torturadores como Billy el Niño no le deseo lo que hacía a sus víctimas, sólo que España lo conozca y que sea juzgado".

El secretario general de Podemos ha señalado cuáles cree que son los tres principales desafíos que afronta España en la actualidad: la corrupción, el mantenimiento del Estado del bienestar y la plurinacionalidad. "Pero no lo podemos hacer nosotros solos, necesitamos alianzas más amplias en lo político y en lo social, y nuestro trabajo será construir esas alianzas para un bloque histórico que esté a la altura. Todo el mundo está invitado al cambio político", ha afirmado.

En ese bloque, está Izquierda Unida, cuyo coordinador general, Alberto Garzón, ha expresado recientemente su preocupación por el funcionamiento de Unidos Podemos. "Es un honor caminar juntos con IU", ha expresado Iglesias, "estamos satisfechos de compartir proyecto de país y es sensato que se puedan resolver las diferencias. Creo que una de las ventajas del espacio es la diversidad, de estilos, de portavocías, de lenguajes, es una ventaja que vamos a tratar de cuidar y estamos trabajando para resolver", ha afirmado el secretario general de Podemos.

"Nuestros votantes", ha explicado Iglesias en alusión a Unidos Podemos y el PSOE, "están buscando acuerdos para estos desafíos. Sabemos que el PSOE no comparte muchas cosas, pero nos gustaría convencerles de que esa agenda de trabajo se traduzca en sacar al PP de las instituciones. Al PSOE le planteamos candidaturas conjuntas para el Senado para evitar que el PP se atrincherara para frenar avances democráticos. Lo primero es armar un programa, ya veríamos las cuestiones ulteriores que son menos importantes", ha señalado en relación a una hipotética nueva moción de censura.

Iglesias se reunió este martes con Pedro Sánchez, quien se reunirá este miércoles por la tarde con Albert Rivera: "Nos gustaría coincidir con el PSOE "en defender las pensiones en España; alternativa al techo de gasto; que los tratados de libre comercio ponen en cuestión la soberanía de nuestro país y los derechos de trabajadores y empresarios. Los medios pasos son insuficientes, hay que establecer un control de constitucionalidad con el CETA, hay que pedir el informe al CGPJ y estamos planteando que el TC diga si es acorde con la Constitución. Rivera ha dejado claro que su aliado es el PP y no tiene interés en que la Constitución deje de parasitar nuestras instituciones, hay muchas diferencias entre el bloque de cambio y el señor Rivera".

"La corrupción no es un problema antropológico", ha abundado, "y no la hay en todas partes. Lo que está ocurriendo en nuestro país implica un salto cualitativo. La corrupción es lo que ha servido para que algunos no empresarios podían obtener concesiones millonarias. Lo que supone que la UCO grabe conversaciones señalando que Moix sea el Fiscal que les viene bien es de una grabedad sin precedentes. Que el ministro de Justicia haya sido reprobado después de que se supiera que conocía, revela un nivel sin precedentes. Hay quienes pretenden normalizar la situación, y les tenemos que decir que el PP es una amenaza para nuestra democracia, lo están diciendo los jueces, los tribunales".

En cuanto al mantenimiento del Estado del Bienestar, "tiene que ver con lo que representó el éxito de nuestra Transición, que se basaba en un contrato social que tenía que ver con la incorporación de España a la CEE y la UE. Europa era sinónimo de prosperidad, de derechos sociales, derechos humanos y civiles. La clave del pacto social tenía que ver con que los hijos vivieran mejor que sus padres. Hubo una extensión de derechos sociales y de servicios públicos, esa es la clave del éxito de 1978".

"El problema", argumenta Iglesias, "es que a partir de 2007 eso se empieza a venir abajo; el 15M expresó un estado de ánimo: el esfuerzo era una garantía de prosperidad y derechos. Asumir lo que supone el desafío del Estado del Bienestar significa cambiar las políticas económicas. La austeridad causa dolor y es ineficiente. Portugal es el ejemplo de que haciendo políticas que tienen que ver aumentar la demanda y el consumo".

"El tercer desafío", el de la plurinacionalidad, "no es nuevo, forma parte de la identidad de nuestro país, que en cada momento de cambio emerge, al menos desde el siglo XIX. España no es Francia, el proyecto borbónico fue incapaz de imponer una sola lengua y cultura. España es plurinacional, como reconoce la Constitución de 1978, que establecía la diferenciación entre regiones y nacionalidades, una manera de reconocer que España es plurinacional. El golpe de Estado del 23F cerró las posibilidades de un desarrollo del marco territorial. La realidad es que hay una tensión en Catalunya que sólo puede tener una solución democrática. Quien identifica a España con un estado asociado a un significante como la monarquía no entiende lo que es España. España no es sólo el Estado ni la monarquía, es una realidad compleja con diferentes identidades, estilos y naciones. Entender esto es entender España, quien no lo entienda, no entiene su país. Somos partidarios del derecho a decidir y de que Catalunya siga formando parte de un proyecto colectivo. Este tercer desafío es asumir la necesidad de buscar fórmulas democráticas para gestionar nuestra riqueza y complejidad".