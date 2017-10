Paco Frutos avisa de que la posición de Podemos está "hundiendo a la izquierda" y ve "funambulesca" la postura de Colau

El exsecretario general del PCE, Paco Frutos, ha asegurado este lunes que la posición de Podemos en el conflicto catalán está "hundiendo a la izquierda" y ha criticado la "trayectoria funambulesca" de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya que se "balancea intentando arrancar votos de un lado y de otro".

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha insistido en que "si la izquierda hubiera jugado el papel que le corresponde en Cataluña y en toda España" la situación no sería la que está siendo, porque los independentistas no habrían "contado con una izquierda que no iba a ser beligerante con ellos".

"El papel que le corresponde a la izquierda es jugar en beneficio del conjunto de la clase trabajadora y de los sectores populares de la sociedad, establecer las condiciones para que haya una libertad de pensamiento y una democracia donde se puedan defender las ideas de cada uno y al mismo tiempo intentar avanzar", ha añadido.

Así, ha explicado la posición que tiene Podemos de "no estoy aquí ni estoy allá" (aunque sin citarle expresamente) está "hundiendo a la izquierda", la cual "se está quedando sin referentes, sin ideas y sin proyecto histórico" y ha advertido de que cuando esto le pasa a una organización política o social de cualquier tipo supone su "fracaso y desaparición de la escena política".

"POSTURA FUNAMBULESCA DE COLAU"

Con respecto a Ada Colau, Frutos ha remarcado que se trata de una "personalidad contradictoria" e incluso "absolutamente funambulesca", puesto que "defiende una cosa pero no la defiende" y "se balancea de un lado para otro intentando arrancar votos de un lado y de otro".

"No ha tenido el coraje de decir: 'Yo defiendo esto porque me da la gana y punto' y finalmente acaba que no arranca votos de un lado ni de otro", ha añadido sobre Colau, a quien ha definido como "la baza más importante de esta nueva izquierda".

"UNA DIRECCIÓN ACABADA"

Además, el exsecretario general del PCE ha afirmado que la dirección actual del PCE "está acabada", ya que, según él, esta "baila al son de lo que dice la dirección de Podemos". Así, ha asegurado que un partido con la "miseria" de 8.000 afiliados, refiriéndose a la formación comunista, "ya no representa gran cosa".

"Cuando yo estaba en la dirección del PCE no éramos gran cosa pero había más de 20.000 afiliados y se podía hacer política. Ahora no hacen nada, solo debaten internamente pero sin tener ninguna trascendencia hacia Izquierda Unida que está enterrada, ni hacia Unidos Podemos, ni hacia la sociedad", ha concluido.