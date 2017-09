Palma acoge este viernes una manifestación para exigir "democracia" en Cataluña

Según han señalado desde la Coordinadora, no se trata de una movilización a favor de la independencia, sino que el objetivo es que se sumen "todos los demócratas mallorquines, independientemente de si están a favor de este referéndum o de lo que votasen".

"El Gobierno ha frenado cualquier vía de diálogo, y ahora ha impulsado una represión contra una votación inaudita en cualquier democracia avanzada, una represión que también ha llegado a Mallorca", ha asegurado la Coordinadora, en referencia al cierre de una página web mallorquina pro referéndum y la citación a declarar de su autor o al cierre de la página de Facebook de la propia Coordinadora.

Por su parte, Podemos, como parte de la Coordinadora, ha hecho un llamamiento a la población para que se concentre "en defensa de los derechos civiles ante la situación de suspensión 'de facto' de la autonomía que se está viviendo en Cataluña".

La formación ha considerado que la convocatoria del referéndum por parte de la Generalitat de Cataluña "ha encontrado una respuesta autoritaria y desmesurada por parte del gobierno del Estado español" que han calificado como "estado de excepción encubierto".

"Se están persiguiendo, además, representantes y funcionarios públicos en pleno siglo XXI, y no podemos ni queremos permitirlo", han manifestado.

Por ello, han asegurado que "todo el mundo se tiene que manifestar al margen de su postura ante las condiciones de convocatoria del referéndum o del resultado que querrían".

Les miembros de la Coordinadora son Obra Cultural Balear, Jubilats per Mallorca, Joves de Mallorca per la Llengua, Estudiants en Xarxa, Mallorca Lliure, Grup Blanquerna, Coordinadora d'Assemblea de Docents, Sindicat Alternativa, STEI Intersindical, Unió Obrera Balear (UOB), Cercle Mallorquí de Negocis, Assemblea Sobiranista de Mallorca, GOB, Òc Mallorca, Majorka Esperantistaro, Fundacions Darder-Mascaró, Memòria de Mallorca, Avançam, Esquerra Oberta Bunyola, Agrupació DEIA, Alternativa per Santanyí, CUP, Podemos, MÉS per Mallorca, Esquerra Republicana Mallorca, EUIB, La Valldemossa que Volem, Bloc per Felanitx y Unió de Pagesos.