Parlament recibe resolución del TC y tiene hasta el día 15 para alegaciones

El Parlament ha recibido ya la notificación formal de la última resolución del Tribunal Constitucional, por lo que comienza un plazo de alegaciones que acabará el día 15, según fuentes de la Cámara catalana.

El TC rechazó el pasado martes las alegaciones de Carles Puigdemont para su investidura, que finalmente no tuvo lugar ese día, y se reafirmó en las medidas cautelares para prohibir su candidatura a la presidencia de la Generalitat si no es presencial y cuenta con permiso del Supremo.

Tras la batalla judicial por las medidas cautelares, el presidente del Parlament, Roger Torrent, pidió a los servicios jurídicos de la Cámara que estudiaran una respuesta legal ya contra la admisión a trámite por parte del TC de la impugnación del Gobierno sobre la investidura de Carles Puigdemont.

Una respuesta para la que se ha abierto un plazo de diez días hábiles a partir de hoy, cuando la Cámara catalana ha recibido la resolución.

En este sentido, según fuentes del Parlament, los servicios jurídicos ya trabajan en las alegaciones y tienen de plazo hasta el día 15 de febrero para presentar alegaciones.

Paralelamente, los letrados de la Cámara siguen trabajando en un informe sobre los nuevos plazos del pleno de investidura, que debería haberse celebrado antes del 31 a medianoche pero que no tuvo lugar porque Torrent aplazó la sesión, alegando que no se podían dar las garantías para que pudiera ser elegido Puigdemont, que no ha regresado de Bruselas, donde está huido de la justicia española, ni dispone por tanto del permiso judicial.

Los plazos y el resultado de las alegaciones pueden marcar el ritmo negociador de JxCat y ERC, que desde ayer mantienen contactos discretos para recoser la relación y alcanzar un acuerdo global para la investidura y el futuro Govern.