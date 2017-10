Parlamentarias de En Comú critican la negativa de Puigdemont a comparecer en el Senado

"No entiendo por qué el Presidente Puigdemont no asistirá mañana al Senado. Cualquier vía al diálogo o acción para evitar el 155 es mejor que no hacer nada", ha escrito en la red social Twitter la diputada Aina Vidal, que el 1 de octubre hizo saber en las redes sociales que había votado en el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

Más dura ha sido la senadora María Freixanet, también procedente de Iniciativa per Catalunya: "Que Puigdemont no venga al Senado es una irresponsabilidad. Se cierra una puerta para encontrar una solución al conflicto", se lamenta en la misma red social, un mensaje redifundido por Joan Coscubiela, exdiputado de ICV en el Congreso y ahora portavoz adjunto de Catalunya Si que es Pot en el Parlament.