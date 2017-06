Un diputado del Parlamento regional de Cantabria y dos ediles de Santander abandonan Ciudadanos

El diputado del Parlamento de Cantabria Juan Ramón Carrancio y los concejales de Santander David González y Cora Vielva han decidido abandonar Ciudadanos, al igual que el exsecretario de Organización Jesús Calleja y los responsables de seis de las nueve agrupaciones locales del partido. Según han afirmado, junto a ellos se marchan "dos tercios" de los afiliados.

Así lo han anunciado este viernes en una rueda de prensa, en la que han explicado que se marchan de la formación porque, a su juicio, ha "traicionado" los "principios" por los que se creó --como el de defender la "regeneración democrática" y acabar con los "malos hábitos" de los partidos tradicionales--; su corte "socialdemócrata", y también por no estar de acuerdo en que Félix Álvarez sea el portavoz de Cs Cantabria y las formas en que ha sido elegido, sin primarias.

"La afiliación en Cantabria no quiere a Félix Álvarez", ha afirmado Carrancio, al que ha acusado de no haber tenido una conducta "no muy recomendable" desde que entró en Ciudadanos y de hecho le ha acusado de "intimidar" y "amenazar" a trabajadores del partido con su puesto si no hacían lo que él quería.

NI EL DIPUTADO NI LOS DOS EDILES DEJARÁN SU ACTA

Pese a su marcha de Cs, ni Carrancio abandonará su acta de diputado en el Parlamento de Cantabria ni los dos ediles de la capital tampoco dejarán la suya en el Ayuntamiento.

El parlamentario regional ha asegurado que Cs ya no es el mismo partido por el que se presentó a las elecciones autonómicas y consiguió su escaño y, por tanto, no va a devolvérselo. "No voy a devolver el acta a un partido que no es por el que yo me presento", ha afirmado.

Según han señalado, de los cerca de 300 militantes "al corriente de pago" que tiene Cs en Cantabria, se marcharán "dos tercios" y algunas agrupaciones quedarán "vacías".

CIUDADANOS SE QUEDA CON UN SOLO DIPUTADO

Con la marcha de Carrancio de Ciudadanos, la formación naranja se quedará con un solo diputado en el Parlamento regional, Rubén Gómez, al que Carrancio ha definido como la "mano derecha" de Félix Álvarez, y sin representación en el Ayuntamiento de Santander, algo que puede tener consecuencias en la política de la ciudad y en la de la comunidad.

Tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento Cs ha tenido en esta legislatura un papel relevante, ya que, en el Consistorio santanderino, Cs facilitó tras las últimas elecciones municipales la investidura de Íñigo de la Serna como alcalde de Santander, posteriormente relevado por la también 'popular' Gema Igual tras su nombramiento como ministro de Fomento.

Además, con sus votos, el partido de Albert Rivera sustenta en numerosas ocasiones al equipo de Gobierno del PP, actualmente en minoría. Y en el Parlamento, Cs permitió que se aprobara el Presupuesto regional de 2017 tras llegar a un acuerdo con el Gobierno regional (PRC-PSOE).

Así, tanto Carrancio como González y Vielva han explicado que ahora se sienten "liberados" de seguir las directrices o acuerdos adoptados por Cs con otros grupos.

Sin embargo, a preguntas de la prensa, David González ha señalado que no cree que por su parte vaya a haber un "giro radical" en sus posturas y considera que en el Consistorio "las cosas se han hecho bastante bien".

La rueda de prensa se ha celebrado, no en la sede del partido, sino en el Hotel Palacio del Mar de Santander, donde los comparecientes han expulsado de la sala Pedro Vicente González, un miembro del partido que, según han señalado, "ha filtrado" a los medios lo que "le ha dado la gana" de ellos.

Este hombre ha abandonado la Sala tras asegurar que iba a llamar a la Policía, que se ha personado en el lugar.