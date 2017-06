El Parlamento de Navarra condena el secuestro de Ortega Lara y Delclaux con la abstención de EH Bildu

El texto, presentado por el PPN, ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo de EH Bildu, que se ha abstenido, al igual que ocurrió el lunes pasado en la declaración de condena del atentado de Hipercor.

Ello ha motivado un nuevo cruce de acusaciones entre varios portavoces parlamentarios. Así, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "ningún navarro entiende esa abstención como suficiente". "¿Cuándo de una vez por todas la señora Uxue Barkos va a exigir a EH Bildu que se ponga donde estamos los demás, reconociendo que aquello fue un disparate? ¿Le parece ético gobernar con esta gente? Ya dijimos que el pacto con EH Bildu era inmoral y dos años después sigue siendo igual de inmoral", ha afirmado.

El parlamentario del PPN Javier García ha dicho que a EH Bildu "le incomodan estas declaraciones porque se tiene que retratar como lo que es, un partido que sigue sin condenar los atentados de ETA". "Quiere disfrazar lo que ha ocurrido como un conflicto, pero no era un conflicto, había etarras que asesinaban y había personas que eran asesinadas. Hay que mantener vivo el recuerdo de todas las víctimas y no podemos olvidar que EH Bildu es uno de los cuatro partidos que sustentan al Gobierno", ha indicado.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "lo que se está produciendo es una actuación parcial sobre la época de la violencia y el conflicto en su situación más dura". "Hay un interés político del PP en seguir planteando este tipo de temas", ha afirmado, para señalar que las personas citadas en la declaración aprobada "son víctimas a las que hay que dar memoria y reparación, pero no se puede hacer un único relato". "Queremos dar una visión que permita un consenso, pero el PP se niega y sistemáticamente lo único que busca es interés político", ha censurado.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, que ha votado a favor de la declaración del PP, ha explicado que su grupo había propuesto añadir otros dos puntos al texto, para "condenar todos los actos de violencia ilegítima ocurridos en la Comunidad y apostar por el compromiso de que el sufrimiento de todas las víctimas de violencia ilegítima no caiga en el olvido". Koldo Martínez ha defendido que haya "un consenso sobre el relato de lo ocurrido" y ha criticado que el texto del PP "lo único que refleja es el interés partidista por utilizar a unas víctimas cuyos asesinatos y secuestros condenamos como hemos hecho siempre".

Igualmente, el parlamentario de Podemos Carlos Couso ha apoyado la condena a los crímenes de ETA, "como no podía ser de otra manera", pero ha aprovechado "para decirle al PP y de paso a UPN que no está bien que nos acordemos siempre de un mismo terrorismo y nos olvidemos de los demás". "UPN y PP no acudieron al acto convocado por el Gobierno foral para conmemorar el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo ni al acto de homenaje a las víctimas de motivación política provocadas por grupos de extrema derecha. No se pueden poner de espaldas al reconocimiento de las víctimas del terrorismo uniformado franquista. El terrorismo se condena cualquiera que sea su origen y su víctima", ha afirmado.