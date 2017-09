El Parlamento sueco tumba una moción de censura contra el primer ministro

El Parlamento sueco rechazó hoy una moción de censura de la ultraderecha contra el primer ministro, el socialdemócrata Stefan Löfven, por su rol en el escándalo de la fuga de datos confidenciales de una oficina gubernamental.

La moción fue apoyada por 43 votos -los de la ultraderechista Demócrata de Suecia (SD), tercera fuerza en la Cámara-, frente a 136 en contra y 155 abstenciones.

La propuesta, presentada hace dos días, tenía carácter simbólico, ya que la opositora Alianza de centroderecha había anunciado que no la apoyaría por considerar que no hay fundamento hasta no conocer el resultado de una investigación parlamentaria.

"Creemos que el primer ministro no se toma en serio su responsabilidad", afirmó hoy en su intervención el líder del SD, Jimmie Åkesson, que acusó al gobierno de poner en riesgo la seguridad nacional.

El caso, que afecta a la Agencia Sueca de Transportes, provocó a finales de julio la salida de dos ministros del Gobierno rojiverde en minoría tras anunciar la Alianza una moción contra ellos y el titular de Defensa, Peter Hultqvist, pendiente aún.

Dos de las cuatro fuerzas del bloque de centroderecha, centristas y liberales, anunciaron ayer que no ven necesario cuestionar a Hultqvist, mientras conservadores y cristianodemócratas reafirmaron su intención de seguir con la iniciativa, que será votada el martes pero no tiene visos de prosperar al carecer de apoyos suficientes.

Según la versión oficial, Hultqvist fue avisado en marzo de 2016 de que la cúpula de Defensa y los servicios de inteligencia habían tomado medidas para acabar con la fuga de datos y paliar los posibles daños, pero no informó a Löfven porque dio por supuesto que se había enterado por los canales usuales en el Gobierno.

El Parlamento sueco ya tumbó en enero de 2015 una moción de censura del SD contra Löfven, gracias a que la Alianza se abstuvo.

La Agencia Sueca de Transportes externalizó su gestión informática en 2015, siguiendo una orden del anterior Ejecutivo de centroderecha, y empleados subcontratados en la República Checa sin las necesarias autorizaciones tuvieron acceso a la base de datos, con información sobre todos los vehículos en Suecia.

Esa base incluye datos de vehículos policiales y militares, así como identidades protegidas, registros policiales y rutas de, por ejemplo, blindados que transportan grandes cantidades de dinero, aunque, según las autoridades, no hay indicios de que hayan pasado a terceras personas o hayan sido usados de forma inapropiada.