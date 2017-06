El Parlamento andaluz aprueba una batería de medidas para resolver los problemas de climatización en los colegios

En una nota, Ciudadanos ha valorado que el Parlamento haya aprobado una batería de medidas para aclimatar los centros educativos andaluces.

Entre las propuestas destaca la elaboración de planes adaptados a las necesidades de cada centro mediante la puesta en marcha de soluciones sostenibles medioambientalmente, como el aumento de zonas verdes y la mejora del aislamiento térmico, combinándola con el uso de aparatos de climatización, así como la mejora de la instalación eléctrica tanto en centros públicos como concertados para una mayor seguridad de la salud de nuestros niños.

Asimismo, la iniciativa de la formación naranja contempla un mayor reconocimiento de la labor de las AMPAS, de forma que dicha colaboración esté regulada.

La portavoz de Educación de Cs, Marta Escrivá, ha señalado que el hecho de que "los niños aprendan en un ambiente adecuado no puede ser un lujo ni un privilegio, sino un derecho", al tiempo que ha lamentado que "no se haya hecho nada o muy poco en 20 años para cumplir la ley de prevención de riesgos laborales en los centros educativos", la cual dice que las aulas "deben estar en una temperatura entre los 17 y 27 grados".

Escrivá, quien ha puesto de manifiesto una encuesta reciente en centros educativos, ha asegurado que "el 96% de los encuestados afirma superar los 26 grados en las clases", ha lamentado la falta de previsión del ejecutivo andaluz, ya que "el calor en Andalucía no es nuevo en el mes de mayo y junio".

Asimismo, la portavoz naranja se ha felicitado del "cambio de actitud" de la consejería sobre el uso del aire acondicionado "gracias a la presión de las AMPAS, sindicatos de educación y del conjunto de la sociedad", pero ha indicado que no se fían de que eso se quede en buenas palabras. "Estamos cansados de titulares que no se cumplen. Y sobre todo nos preocupa que la palabra coordinar, dicha por la consejería, no vaya a acompañada de financiar", ha añadido.

"Habilitar todos los centros no se conseguirá de un año para otro, pero tenemos que marcar el camino y empezar a recorrerlo para que se cumpla la ley y las recomendaciones de los expertos en materia de bienestar térmico, ventilación y sombras lo antes posible", ha afirmado Escrivá.

Además, ha basado la moción aprobada en dos cuestiones fundamentales: por un lado, "conocer el punto de partida y en qué situación se encuentran los centros" y, por otro lado, elaborar planes plurianuales para la mejora de calificación energética, de la temperatura en las aulas, de la ventilación y de las sombras, tanto para los actuales centros como para los nuevos, que comiencen a ejecutarse en el segundo semestre de 2018".

Asimismo, ha avisado de que la medida de la consejería de permitir suspender las clases por las elevadas temperaturas "es un parche y sólo debe ser una medida excepcional y de urgencia". Ha defendido que los padres deben tener el derecho a poder dejar en el colegio a sus niños en el horario escolar en unas condiciones ambientales adecuadas.