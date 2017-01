El Parlamento venezolano declarará en los próximos días el abandono de cargo de Maduro

El nuevo presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, dijo hoy que en los próximos días el Legislativo, de mayoría opositora, declarará el abandono de cargo del presidente, Nicolás Maduro, y aseguro que con ello se "abren las puertas para que en Venezuela haya elecciones en todos los niveles".

"Está claro para nosotros que Nicolás Maduro, al abandonar la Constitución, abandonó el cargo" y "con esta decisión la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) abre las puertas para que en Venezuela haya elecciones de gobernadores, alcaldes, presidente de la República ¿y por qué no? reelegir una nueva AN si ese fuera el caso", dijo Borges en su discurso ante la Asamblea.

El opositor indicó que existen diversos "argumentos" para declarar el abandono de cargo de Maduro, entre las que señaló que "desde el año 2013, hubo más 100.000 venezolanos asesinados", además de que desde ese mismo año, la inflación acumulada -aseguró- es de 4.200 por ciento, y la pérdida de más de un millón de empleos durante el año pasado.

Borges indicó además que durante este nuevo período legislativo en 2017 la Asamblea realizará sesiones con las comunidades, en los "hospitales" y en las calles y que además acompañará al pueblo venezolano en "su sufrimiento".

El diputado también se dirigió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para enviarle un mensaje y recordarle el "juramento" que tiene con la ciudadanía "porque hoy Dios y la patria se lo demandan", que sean garantes de la Constitución.

"Nicolás Maduro está fuera de la Constitución", insistió.

Borges convocó a la FANB "en nombre de la representación nacional" a caminar "juntos" por el país e indicó que el llamamiento que les hacía no era para una "sublevación" sino para hacer cumplir la Carta Magna.

"Nos toca recuperar la democracia devolverle la vigencia a la Constitución y empezar a construir la vigencia de Venezuela, no va a ser fácil y estamos frente a un camino lleno de obstáculos pero lo vamos a lograr", afirmó.