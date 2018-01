Pascal (PDeCAT) asegura que no existe causa para juzgar a los 'Jordis' y Forn y su prisión es "absolutamente injusta"

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha cargado este jueves contra la situación judicial y la prisión provisional del exconseller Joaquim Forn y los líderes activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, al afirmar que "no existe causa para juzgar" los delitos que se les imputan, por lo que su estancia en la cárcel es "absolutamente injusta".

Pascal se ha mostrado dolida de volver hoy al Tribunal Supremo para arropar a los diputados electos del JxCat, Forn y Sànchez, además de al líder de Òmnium Cultural, Cuixart, al entender que su situación es "injusta". No obstante, la dirigente del PDeCAT ha instado a mantener la esperanza y ha considerado que se haría justicia si los dirigentes catalanes salieran de prisión.

Este jueves el juez Pablo Llarena mantiene una vista con los tres presos soberanistas que solicitan que se les revoque la cárcel preventiva. A la entrada del Tribunal la coordinadora general del PDeCAT ha afirmado que hay juristas que dudan de que Forn, Sànchez y Cuixart sean juzgados por los delitos que se les juzgan, por lo que a su juicio "debe imponerse el sentido común" y que "puedan salir".

"En el siglo XXI, España es un país de la UE, donde impera la democracia, con lo cual gente en prisión por causa políticas nadie entiende que puedan estar", ha remachado frente al Supremo, donde se han congregado representantes de ERC, como el portavoz en el Congreso Joan Tardá o la senadora Ester Capella, mientras que por parte del PDeCAT han asistido los diputados Lourdes Ciuró, Carles Campuzano y Jordi Xuclà.

Preguntada por su imputación en la causa que investiga el procés independentista en el Tribunal Supremo, Marta Pascal se ha mostrado tranquila y ha asegurado que tampoco existen los delitos por los que ella está siendo investigada. "Igual que hoy defendemos la libertad de los 'Jordis' y Forn, pues para el resto de personas que estamos en la causa hemos de manifestar lo mismo", ha reiterado.

CONSTITUCIÓN DEL PARLAMENT

En el plano político, Pascal ha señalado su deseo de que la próxima semana tanto Forn como Sànchez estén en sus escaños y Cuixart en libertad. Y ha recordado que el primer paso político en Cataluña será la constitución de la Cámara, el próximo 17 de enero, en virtud del acuerdo entre JxCat y ERC para sacar adelante la Mesa del Parlament.

A su juicio, los partidos políticos van a ser responsables de lo que pidieron los ciudadanos de Cataluña en las urnas el pasado 21 de diciembre, y así apuesta por restablecer el Govern y el president destituidos el pasado mes de octubre por la aplicación del artículo 155.

Para Pascal la polémica sobre la investidura a distancia de Carles Puigdemont se trata de otro obstáculo a superar por las fuerzas independentistas, si bien ha defendido que "siempre" han encontrado el "consenso" y han solventado estos problemas. "Estoy muy convencida de que si los catalanes decidieron por la mayoría soberanista que es posible investir a Puigdemont no tengo ninguna duda que esto se tiene que poder hacer", ha asegurado.

SITUACIÓN "DIFERENTE" PARA CUIXART

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha destacado que la situación de Cuixart, el presidente de su asociación, es "diferente" a la del resto de encausados que declaran este jueves ya que no concurrió a las elecciones del 21-D y "no es un político". En este sentido, ha matizado que aunque su condición sea "distinta" porque no es diputado, la prisión de Forn, Sànchez y Junqueras "tampoco se justifica".

Mauri ha defendido en declaraciones a la entrada del Supremo que Cuixart es "un hombre de paz" y que en las concentraciones frente a la Consejería de Economía catalana del 20 de septiembre de 2017 y las protestas contra la Guardia Civil pidió "precisamente calma, paz y que no hubiera violencia", algo que ha negado que existiese.

El portavoz de Òmnium se ha referido también a la posibilidad de que Puigdemont sea investido desde Bruselas y ha aseverado que "la presión" la tiene el Gobierno. "La ciudadanía ha votado claramente este 21 de diciembre, ha dado una mayoría absoluta al independentismo; no hay otra mayoría posible", ha afirmado, y ha añadido que los "pésimos resultados" del PP en los comicios catalanes, con solo cuatro diputados en el Parlament, constituyen un "rechazo a las políticas del PP y al Gobierno de Mariano Rajoy".

Por último, ha mostrado su confianza en que la Justicia "repare esta situación" porque "no se puede entender" que Cuixart lleve ya en la cárcel tres meses por unos hechos que, según él, "muchos profesores y catedráticos de Derecho" han garantizado que "no tienen fundamento".