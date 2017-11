Pascal admite que algo no ha hecho bien el soberanismo pero llama a ganar 21D

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha admitido hoy que algo no han hecho bien porque Cataluña no es independiente y que hay que sumar más gente, pero ha llamado al soberanismo a ganar el 21D, sin concretar aún si harán un gobierno de concentración con ERC antes de conocer los resultados.

Pascal ha valorado la situación del soberanismo ante los comicios del 21D en una entrevista en Catalunya Ràdio antes del consell nacional del PDeCAT de esta tarde, en el que explicará el proyecto de candidatura Junts per Catalunya.

Ha avanzado que transmitirá a los consejeros que el PDeCAT da "un paso al lado", sacrificando nombres del partido en la lista, con el fin de que el número uno de la misma, Carles Puigdemont, tenga "manos libres para confeccionar la lista en la que se sienta más cómodo".

Pascal ha justificado esta fórmula para poder tener una lista "transversal", después de fracasar el intento de una candidatura unitaria, y ha pedido al soberanismo ir "a por todas" el 21D para ganar, porque, si no, "ya vemos cómo se las gasta el Gobierno español".

"Si no ganamos todo esto -el proceso soberanista- será una anécdota y nos pasarán por encima", ha añadido Pascal, que ha incidido en la necesidad de una "victoria rotunda para recuperar la Generalitat, sacar al Govern de la prisión y seguir dando vía a una mayoría que haga que este país tenga un Estado".

Preguntada por si la lista de Puigdemont y el PDeCAT hará un gobierno de concentración con ERC, Pascal, que no será candidata, ha afirmado: "No sé si haremos este gobierno. Primero, ganemos".

La coordinadora del PDeCAT ha hecho autocrítica y ha afirmado que "alguna cosa no hemos hecho del todo bien si no tenemos un país independiente", pues "algunas cosas pensábamos que estaban a punto y no lo estaban", pero ha señalado que "con un Estado brutal y violento, la independencia exprés no existe".

Sin embargo, también ha admitido que aún "tenemos que ser más -independentistas-" y, a la vez, ha remarcado que tener a la CUP como socio de Junts pel Sí (PDeCAT y ERC) durante la legislatura ha "tensionado muchísimo" y ha llevado al soberanismo a "cerrarse mucho y a abrirse poco".

Pascal, que visitó ayer a los consellers en prisión junto con el coordinador organizativo del partido, David Bonvehí, ha dicho que los vio "serenos y firmes" y ha confirmado que todos los del PDeCAT están "a disposición" de Puigdemont para ingresar en la candidatura, salvo Clara Ponsatí, que "en principio no estará" porque ella lo ha descartado.

Después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considerara que el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras están "inhabilitados políticamente" por sus "mentiras", Pascal ha replicado que no puede dar "lecciones" ya que él, a su juicio, no ha cumplido con su programa electoral y, además, "amparó que se ejerciera la violencia" el 1 de octubre contra los votantes.