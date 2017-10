Pascal apela a la unidad del independentismo y la confianza en Puigdemont

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha reivindicado hoy la unidad del independentismo y ha asegurado que el compromiso de su formación con la ciudadanía catalana y con los resultados del referéndum del 1 de octubre sigue firme, "con un sentido de la responsabilidad más alto que nunca".

Pascal ha realizado estas declaraciones en el cementerio de Montjuïc, donde hoy se ha celebrado el 77 aniversario del fusilamiento del presidente de la Generalitat Lluís Companys.

"Este año venimos con más dignidad tras la anulación de los juicios del franquismo, por la reparación de las víctimas del régimen cobarde y fascista que tuvo el Estado español, hoy podemos venir con la cara un poco más alta a rendir homenaje a Companys y tantas otras víctimas", ha asegurado.

Sobre la petición de convocatoria de pleno para la declaración de independencia que reclama la CUP, Pascal ha asegurado: "Nuestro compromiso era que el referéndum se pudiese hacer y se hizo, ahora es necesario que los resultados se puedan implementar, pero no seremos nosotros quienes abriremos un debate sobre si se ha de hacer un pleno o no; es momento de la unidad, de no generar debates públicos y ponernos de acuerdo y tener posición unánime".

En este sentido, ha insistido en la "confianza absoluta en la determinación y firmeza del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de su posición honesta en favor del diálogo, "que no le aparta ni un milímetro de su compromiso de hacer efectivo el mandato de los ciudadanos el 1 de octubre".

Preguntada por si cree que responder al Gobierno que no se ha hecho una declaración de independencia contribuiría a fomentar el diálogo, Pascal ha respondido: "Hemos de ver lo que responde el presidente Puigdemont; él se expresó en términos muy claros el martes pasado, queremos esperar, estamos convencidos de que estará a la altura de las circunstancias".

Ante la insistencia de los periodistas en la misma cuestión, ha proseguido: "El tema no es 155 sí o no, sino que la respuesta de Puigdemont vaya en la línea de lo expresado por la ciudadanía el 1 de octubre, sumado a una petición que nos hace la comunidad internacional, no sólo un país, para que haya una opción de diálogo honesto".

"Estamos seguros de que su propuesta de diálogo, que es también la que nos pedía Europa, se mantendrá. Esperamos que el Estado español esté a la altura de las circunstancias porque es lo que pide la comunidad internacional, y es que se siente en una mesa", ha añadido.

Sin embargo, ha opinado que "parece claro que no existe una voluntad de diálogo, pero nuestra propuesta es seria y honesta".