Pedro Sánchez desea a Guindos "el mejor de los éxitos" en el BCE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que, aunque Luis de Guindos no era su candidato para la vicepresidencia del Banco Central Europeo, le desea "el mejor de los éxitos" en su nuevo cargo.

"Lo importante es el camino que se traza y cómo se recorre y hay que ver que políticas que defiende al frente del BCE", ha dicho Sánchez en una entrevista en Antena 3, en la que ha recordado que Guindos no era su candidato porque no es una mujer y porque, a su juicio, no tiene la "cualificación técnica suficiente" para el puesto.

Según Sánchez, hay "suficientes mujeres capacitadas en el sector financiero" para que el Gobierno de Rajoy hubiera optado por ese perfil, si hubiera querido el respaldo del PSOE.

Sobre la falta de apoyo por parte de la dirección del partido que está recibiendo la eurodiputada socialista y exnúmero dos del PSOE, Elena Valenciano, para sustituir en la presidencia del grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo al italiano Gianni Pitella, ha subrayado que Valenciano "es vicepresidenta del grupo con apoyo de esta ejecutiva".

No obstante, ha recordado que queda poco más de un año para las elecciones europeas y ha explicado que, con la nueva cabeza de lista del PSOE, que también será una mujer, a lo que él aspira es a conseguir la presidencia del grupo para el próximo mandato.