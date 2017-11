Pedro Sánchez acusa a Rovira (ERC) de mentir sobre la intención del Gobierno de responder con violencia tras el 1-O

"Es falso lo que dice y lo sabe", ha asegurado Sánchez, que ha precisado que el artículo 155 de la Constitución se ha aplicado en Cataluña "desbloquear" la situación y permitir que los ciudadanos hablen en unas elecciones autonómicas legales y con todas las garantías.

"Directamente nos decían esto: que habría sangre y que teníamos que parar porque no dudarían esta vez, y que esta vez no serían pelotas de goma sino que la cosa sería claramente contundente", ha afirmado Rovira en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, en la que no ha revelado quién informó concretamente al Govern de ello, aunque se ha mostrado dispuesta a hacerlo cuando llegue el momento.

En rueda de prensa desde Valladolid, donde se ha reunido la Ejecutiva Federal del PSOE de manera excepcional para acercarse a este territorio, Sánchez ha interpretado que al independentismo tan sólo le queda aferrarse al "victimismo" porque los principales tres argumentos en los que basaba su relato se han demostrado falsos.

Sánchez ha recordado que, frente al "maná económico" prometido por los independentistas, más de 2.000 empresas se han fugado de Cataluña; que la denominada revolución pacífica de las "sonrisas" ha quedado en entredicho por la fractura social que perciben un 70 por ciento de catalanes, como revelan las encuestas, unido al hecho de que no ha habido un solo país que haya reconocido la independencia de Cataluña.

Frente a las mentiras del independentismo, Sánchez ha hecho un llamamiento para que en las elecciones del 21 de diciembre gane "la concordia" y la recuperación del autogobierno de Cataluña, y ha defendido que el líder del PSC, Miquel Iceta, es quien mejor puede liderar esa etapa.