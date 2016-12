Pedro Sánchez agradece el apoyo de sus afines sin aclarar si disputará el liderazgo del PSOE

Pedro Sánchez ha agradecido en un mensaje de Twitter el apoyo que un grupo de dirigentes y militantes socialistas le brindaron este martes en un encuentro celebrado con el objetivo de animarle a recuperar el liderazgo del partido. Sánchez, que no se personó en la reunión, ha agradecido la confianza de sus afines, aunque no ha aclarado si finalmente se presentará a las primarias del PSOE, para las que todavía no hay una fecha definida.

"Gratitud inmensa por la confianza. Entre todos/as haremos posible la recuperación del PSOE y de nuestra identidad como socialistas", ha publicado en su cuenta personal de Twitter.

Gratitud inmensa por la confianza. Entre todos/as haremos posible la recuperación del PSOE y de nuestra identidad como socialistas. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de diciembre de 2016

Este martes, un grupo de afines al ex secretario general del PSOE, entre los que se encontraba Odón Elorza o Adriana Lastra, se dieron cita en Madrid para animar a Sánchez a presentarse a las primarias del partido, previstas para la primera mitad de 2017, aunque todavía no hay una fecha definida. Los asistentes querían saber con cuántos apoyos cuentan en los territorios y dejar clara su opción antes del Comité Federal previsto para el próximo 14 de enero.

Tras su dimisión, que anunció a principios de octubre, Sánchez anunció una gira por toda España en la que iba a recabar el apoyo de toda la militancia para postularse otra vez para el cargo.