Pedro Sánchez incluye a los independentistas entre sus potenciales socios en el Parlamento

Pedro Sánchez ha dado una suerte de ultimátum a Mariano Rajoy en la reunión que han mantenido este jueves en Moncloa y en la que han tenido la mejor sintonía de todas las ocasiones en las que se han encontrado anteriormente. El líder socialista le emplaza a dar pasos para dar una solución política para el conflicto territorial y le advierte de que si no los da, el PSOE tomará la iniciativa.

"Los grupos podemos hacer mucho por alterar y encauzar el diálogo legislativo", ha expresado Sánchez, que incluye dentro de esos potenciales socios no solo a Unidos Podemos, Ciudadanos y PNV sino que incluye también a los independentistas catalanes.

Sánchez, que ha emplazado a Rajoy a que se reúna con Carles Puigdemont y que no descarta hacerlo él mismo para explicarle cómo ven las cosas los socialistas, ha avisado al presidente de que con la pérdida de la mayoría absoluta los grupos tienen mucho poder en el Congreso. "Podemos encontrarnos con Unidos Podemos, Ciudadanos, y fuerzas nacionalistas como PNV, ERC o PdeCat", ha explicado.

El líder socialista no ha revelado tampoco en la entrevista que ha concedido a Informativos Telecinco qué propuestas legislativas pretende poner en marcha si Rajoy no sale del "inmovilismo". En la reunión le ha puesto sobre la mesa una serie de "iniciativas legislativas" que, según ha explicado Margarita Robles, el presidente se ha comprometido a estudiar. Pero ni Moncloa ni el PSOE dicen una palabra sobre cuál es ese plan de Sánchez para frenar el soberanismo.

Sánchez ha hablado en la entrevista de la necesidad de abrir una subcomisión de estudio de reforma de la Constitución y considera que puede conseguir el apoyo mayoritario del Congreso para sacarla adelante (es una promesa recurrente cuando se acerca el aniversario de la Carta Magna, pero desde la última celebración no se ha avanzado nada).

"Las fuerzas parlamentarias podríamos entendernos en muchas cosas como abrir una subcomisión para la reforma constitucional –ha expresado–. Va siendo hora de que esa cita ineludible empiece a ponerse en marcha".

Sin "pinta" de "podemizado"

Para Sánchez, el conflicto territorial tiene "mucho que ver con el agotamiento del sistema autonómico" y ha pedido "mesura y proporcionalidad" al Gobierno respecto al desafío soberanista. De hecho, ha censurado las palabras de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y ha rechazado la apuesta de Felipe González de aplicar el artículo 155 de la Constitución llegado el caso: "No comparto que el Gobierno de España tenga que poner en marcha el artículo 155".

Preguntado sobre la posibilidad de que Cataluña se declare independiente tras el 1 de octubre, Sánchez se ha mostrado convencido de que no habrá una república catalana, como plantea la Generalitat: "No vamos a llegar a ese punto. Una cosa es lo que digan que va a ocurrir y otra lo que ocurra". Aún así, ha instado al Gobierno a pensar no solo en lo que tiene que hacer antes del 1 de octubre sino en establecer un plan para lo que pueda suceder después.

El secretario general del PSOE ha negado haberse "podemizado" en los últimos meses: "No tengo pinta de eso", ha ironizado. Sánchez ha asegurado que pretende situar de nuevo al PSOE en la izquierda. A la pregunta de cuál es su objetivo político ha respondido que "ganar al PP" en las próximas elecciones municipales, autonómicas, europeas y generales.